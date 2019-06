C'est le moment ou jamais. Ce quart de finale face aux Etats-Unis est un sacré défi pour cette équipe de France. Mais ce match ressemble surtout un virage clef dans l'histoire des Bleues. Il peut permettre à cette sélection tricolore de passer un cap en Coupe du monde pour retrouver les demi-finales mondiales. Et continuer de populariser encore un peu plus le football féminin. Rien que cela. Cela fait beaucoup. Mais l'opportunité est réelle pour cette équipe tricolore, qui est bien à un tournant.

Si ce match a tout pour changer la donne, l'adversaire y est pour beaucoup. Les Etats-Unis, c'est la référence du football féminin. On parle de la première nation au monde. D'une sélection qui a déjà gagné trois titres mondiaux depuis 1991 et décroché quatre médailles d'or aux Jeux Olympiques en six éditions. C'est l'équipe à battre à chaque tournoi. D'ailleurs avant le début de cette Coupe du monde, on salivait déjà en pensant à ce quart éventuel pour les Bleues. Ces dernières ont su être au rendez-vous. Une première étape réussie. Mais on attend plus. Beaucoup plus.

Enfin se libérer pour séduire tout le monde…

En s'offrant les Etats-Unis, les protégées de Corinne Diacre peuvent franchir une première barrière. Si elles ont atteint une fois les demi-finales d'un Mondial en 2011, les Françaises ont en effet un vrai complexe face aux grosses nations dans les grands tournois. Et si elles sont venues à bout de la Norvège en poules, sortir les "Stars and Stripes" dans un tournoi international serait une première pour ces Bleues, qui n'ont aussi jamais vaincu l'Allemagne dans une compétition majeure et restent sur quatre échecs en quarts de finale dans les grands tournois (Mondial 2015, Jeux 2016, Euro 2013 et 2017). Eliminer les tenantes du titre, diaboliques au premier tour avec 18 buts marqués et aucun encaissé, aurait de quoi donner une autre dimension à leurs parcours. Et emballer un peu plus le tout.

Jusqu'à présent, l'équipe de France a pourtant rempli sa mission. Avec sérieux, les Bleues ont enchaîné les victoires. Mais si l'engouement populaire est au rendez-vous avec des stades pleins à toutes les rencontres et des succès d'audience, il manque ce petit grain de folie qui fait chavirer tout un peuple. Et des matches références aptes à séduire tout le public. Certes, le huitième de finale face au Brésil (2-1 a.p) a eu son lot de suspense avec un scénario haletant. Mais la qualité du jeu proposé par les Françaises, forcément perturbées par cette pression médiatique nouvelle pour elles, a de quoi laisser sur sa faim. Ce n'est pas vraiment très emballant. Ce quart a tout pour être une autre histoire.

Face aux Etats-Unis, les coéquipières d'Amandine Henry vont devoir se lâcher. Enfin. Elles vont surtout pouvoir le faire. Cette fois, elles ne sont pas les favorites de ce match. Il n'y pas de raisons que le stress les paralyse. Il est temps pour ces Bleues au palmarès toujours vierge de lâcher les chevaux. Et de montrer leur meilleur profil pour apporter cet enthousiasme nécessaire afin d'exploiter au mieux cette visibilité hors norme que leur offre cette Coupe du monde 2019. Signer une belle performance face aux stars US serait la plus belle publicité possible. Surtout si la victoire est au bout, que le rêve d'un premier titre est du coup toujours possible après ce quart et encore plus à l'ordre du jour sans l'ogre américain…