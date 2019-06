L’Angleterre rejoint les quarts de finale après un match à rebondissements. Les joueuses de Phil Neville se sont qualifiées face au Cameroun (3-0) grâce à des buts de la capitaine Steph Houghton, d’Ellen White et d’Alex Greenwood alors que les Lionnes indomptables ont bien porté leur nom en refusant par deux fois de reprendre le jeu dans la rencontre. Les Three Lionesses affronteront la Norvège en quarts de finale jeudi au Havre.

Dans un match à sens unique où les Anglaises ont le plus souvent joué sur un train de sénateur malgré une très nette domination, les Camerounaises qui jouaient un huitième de finale de Coupe du monde pour la deuxième fois en deux participations, auront eu le mérite de marquer la rencontre de leur empreinte sur trois situations rocambolesques.

Boulette, VAR et larmes

Sur le premier but anglais, c’est d’abord la gardienne Ndom qui s’est saisie inexplicablement du ballon sur une passe en retrait de sa défenseure concédant ainsi un coup franc indirect dans la surface que n’a pas manqué de convertir Hougton (15e). Puis, le match s’est emballé. White a creusé l’écart et le VAR a logiquement validé son but initialement refusé pour hors-jeu (45+4e). Une décision qui a provoqué l’ire et les pleurs des joueuses camerounaises refusant pendant plus de trois minutes de reprendre le jeu.

A peine revenues des vestiaires, les Lionnes indomptables ont pourtant réussi à réduire la marque sur leur premier tir cadré de la rencontre. Mais le but d’Ayara a été justement refusé pour une position de hors-jeu (48e). Une seconde intervention du VAR en défaveur du Cameroun qui a déclenché à nouveau la fureur des Lionnes indomptables qui se sont cette fois-ci arrêtées de jouer en pleine attaque anglaise. Le jeu a repris difficilement et à peine dix minutes plus tard, Greenwood, oubliée au point de penalty sur un corner, est venue crucifier les derniers espoirs camerounais du pied gauche en première intention (58e).

La fin de match s’est ensuite éternisée entre des Anglaises, toujours aussi dominatrices qui ont géré le score face et des Camerounaises frustrées qui ont joué de plus en plus dur échappant de peu à un carton rouge après une semelle de Takounda sur Houghton dans arrêts de jeu qui auront duré 10 minutes !