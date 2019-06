C'est fait : l'Angleterre est en huitièmes de finale. Grâce à un but de Jodie Taylor, les Three Lionesses se sont ouvert les portes de la phase à élimination directe, vendredi au Havre. Elles sont difficilement venues à bout d'une équipe d'Argentine (1-0) qui a longtemps réussi à résister aux assauts anglais grâce aux multiples parades de sa gardienne, Vanina Correa. Mercredi, les Anglaises joueront pour la première place du groupe face au Japon tandis que les Argentines peuvent toujours espérer accrocher une place parmi les meilleurs troisièmes avant d'affronter l'Ecosse.

Longtemps, les joueuses de Phil Neville ont cru connaître le même sort que les Japonaises, incapables de trouver la faille face à l'Albiceleste lors de leur premier match (0-0). Les Anglaises sont tombées face à une Vanina Correa bien décidée à réussir un deuxième clean-sheet d'affilée dans la compétition.

Correa, cette presque héroïne

Face aux vagues adverses, la gardienne de Rosario Central a retardé l'échéance tant qu'elle l'a pu. A la 28e minute de jeu, elle a d'abord arrêté un penalty de Parris d'une magnifique détente horizontale repoussant le ballon sur son poteau gauche. Puis c'est du bout du pied gauche qu'elle a remporté son face-à-face avec Mead (41e) avant de détourner une nouvelle frappe de Parris alors qu'elle était complètement masquée (51e).

Correa, félicitée par ses coéquipières, après son penalty arrêtéGetty Images

Elle n'a cependant rien pu faire sur le but de Taylor (61e) qui est venu à la suite d'une contre-attaque sur une des rares incursions argentines. A la réception au second poteau d'un centre venu de la gauche, la joueuse de Seattle n'a plus eu qu'à pousser le ballon dans le but vide. Un but qui permet à l'Angleterre d'assurer une cinquième qualification en phase à élimination directe en 5 participations à la Coupe du monde.

Malgré une défense efficace, les Argentines n'ont jamais réussi se procurer la moindre situation dangereuse. Face aux Anglaises, les joueuses de Carlos Borrello n'ont tiré que 2 fois au but (0 contre le Japon) laissant leurs rares phases offensives entre les pieds des trop seules Jaimes et Banini. Impossible alors d'espérer marquer le troisième but de l'histoire de l'Albiceleste en Coupe du monde (en 8 matches). Des statistiques qu'il faudra renverser face à l'Ecosse mercredi pour espérer se qualifier en huitièmes de finale.