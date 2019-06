Douze ans après, la Norvège retrouve les quarts de finale de la Coupe du monde. Les adversaires des Bleues en phase de poule - encore emmenées par une grande Caroline Graham Hansen -sont sorties victorieuses d'un très beau match face à l'Australie, qui est allé jusqu'aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 1). Au prochain tour, les joueuses de Martin Sjogren affronteront l'Angleterre ou le Cameroun.

Les joueuses norvégiennes ont gagné une séance de tirs au but à sens unique, après avoir dû batailler toute la soirée face à des Australiennes accrocheuses, dans un match où les deux équipes se sont rendues coups pour coups. Et il ne faut pas oublier, pour dédouaner des Océaniennes déjà totalement dépassées à 10 contre 11 en prolongation, que l'arbitre l'allemande Riem Hussein leur a bien compliqué la tâche.

Williams a dégoûté les Norvégiennes

Elle les a privées de deux penalties qui semblaient valables (45e, 89e) et a donné un rouge plus que sévère à Alanna Kennedy (104e). Les Matildas, qui restaient sur trois quarts de finale en Coupe du monde, ont aussi été punies pour leur manque d'efficacité criant. C'est Sam Kerr, d'habitude si adroite devant le but, qui a ouvert le bal dès la 27e seconde, loupant une frappe dans une position idéale dans la surface. Isabell Herlovsen n'a pas fait preuve d'autant de maladresse pour ouvrir le score sur un excellent ballon de Karina Saevik (1-0, 31e).

Mais alors qu'elles contrôlaient la rencontre, les Norvégiennes n'ont cessé de reculer en seconde période, avant d'encaisser un but terrible sur un corner rentrant à mi-hauteur, alors qu'Ingrid Hjelmseth était masquée (1-1, 83e). Dans la prolongation, les Nordiques ont considérablement poussé (99e, 105e, 114e, 118e), sauf qu'une jambe, la barre, ou une superbe Lydia Williams dans les cages australiennes, ont repoussé l'échéance. Impeccables lors de la séance de tirs au but, les tireuses norvégiennes ont finalement délivré tout un pays, titré en 1995, qui atteint pour la 6e fois les quart de finale de la Coupe du monde.