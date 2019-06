Menée 2-0, l'Australie a finalement renversé le Brésil

L'Australie est encore en vie. Menées (0-2) par un Brésil emmené par l'expérimentée Marta, les Australiennes ont réussi à renverser la situation en 20 minutes pour finalement l'emporter (3-2) et rester dans la compétition grâce à des buts de Foord, Logarzo et un csc de Monica. Les Matildas reviennent en tête de leur groupe à hauteur de points (3) du Brésil et de l'Italie qui jouera son deuxième match demain contre la Jamaïque. La Jamaïque qui sera le dernier adversaire de l'Australie, mardi à Grenoble.

Plus d'infos à suivre...