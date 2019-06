"Je n'ai encore jamais été championne du monde..." Martina Voss-Tecklenburg, la sélectionneuse allemande, sait combien le chemin est difficile. Mais cette passionnée n'a jamais caché son rêve : offrir à la Mannschaft une autre étoile, qu'elle n'a jamais réussi à décrocher comme joueuse. Fin 2018 déjà, lorsque la Fédération allemande (DFB) a annoncé sa nomination, celle qui était alors la coach de la Suisse avait avoué son impatience: "J'ai très envie de cette tâche et je suis contente que ça commence. C'est un défi passionnant, nous voulons revenir au plus haut niveau mondial".

Revenir... car l'Allemagne, double championne du monde en 2003 et 2007, n'a plus joué de finale mondiale depuis. Et a connu un passage à vide après sa médaille d'or olympique de Rio 2016. En s'appuyant sur quelques cadres, et sur une nouvelle génération prometteuse, celle que la presse surnomme "MVT" a rendu à l'équipe sa confiance. Jusqu'à la conduire en 8e de finale du Mondial, où l'Allemagne affronte samedi le Nigeria, à 17h30 à Grenoble.

"Je crois en vous"

Officiellement, l'objectif que lui a fixé la DFB est une place parmi les trois meilleures équipes européennes du tournoi, qui donnera un ticket direct pour les JO 2020. Autrement dit, probablement une demi-finale. Mais pourquoi s'arrêter en route ? "Nous avons la possibilité d'aller loin, mais ça dépendra aussi de la façon dont les jeunes joueuses vont supporter la pression", dit la technicienne de 51 ans, en référence à ses 15 filles qui participent à leur premier Mondial. "Donner aux joueuses l'audace nécessaire est la mission la plus importante d'une entraîneuse", ajoute cette femme qui s'agite autant que Klopp ou Guardiola dans sa zone de coaching ! "Si une action échoue neuf fois, elle réussira la dixième fois. Elles doivent oser, et elles ont aussi le droit d'échouer".

Martina Voss-TecklenburgGetty Images

Son expérience réussie en Suisse lui a fait franchir un cap dans la vision de son métier. Dans un pays où le foot féminin était le parent pauvre, elle a mis en place des structures, sorti l'équipe de l'anonymat et obtenu des résultats en martelant une simple petite phrase à ses joueuses: "Je crois en vous". Avec "MVT", la Suisse s'est qualifiée pour sa première Coupe du monde au Canada en 2015, où elle a atteint les huitièmes de finale.

Puis elle a disputé l'Euro 2017 aux Pays-Bas, éliminée en phase de poule. "C'est bête à dire, témoigne l'ancienne capitaine suisse Caroline Abbé, mais c'est la première à avoir entrepris de nous persuader de nos capacités. Avec Martina, nous sommes passées de la petite équipe de Suisse qui ne veut pas perdre ses matches trop largement à celle qui veut gagner chaque rencontre".

Prime : un service à café !

Sur le terrain déjà, Martina Voss était une gagneuse et une meneuse. Six fois championne d'Allemagne, quatre fois lauréate de la Coupe, elle fut internationale à 16 ans, puis quatre fois championne d'Europe et vice-championne du monde 1995! Elle a fait partie de cette génération qui, pour son titre à l'Euro-1989, avait reçu comme prime... un service à café. Mais elle avait déjà pris sa retraite lorsque l'Allemagne a décroché ses deux titres mondiaux, en 2003 et 2007.

A l'instar de Joachim Löw chez les hommes, elle considère son équipe comme une ambassadrice de l'Allemagne dans le monde, et tient beaucoup à ce que l'image positive donnée sur le terrain se reflète également hors du terrain. "Nos voulons jouer un football passionné et créatif, mais aussi cultiver des valeurs en tant qu'équipe".