Vous êtes la gardienne n°3 en Bleue. Comment ce poste, souvent critiqué, a-t-il évolué ?

Solène Durand : C'est un poste particulier. Il y a de ça quelques années, il n'y avait pas forcément d'entraîneurs des gardiens spécifiques (dans le football féminin, NDLR). Maintenant, il y en a de plus en plus, donc le niveau forcément s'améliore. On a la chance d'avoir la meilleure gardienne du monde dans notre équipe (Sarah Bouhaddi). J'apprends beaucoup à ses côtés. Maintenant, on le voit, tous les clubs de D1 (première division dames) ont des entraîneurs des gardiens, c'est comme ça que le rôle de gardienne de but va progresser. Il faut laisser le temps. Moi, j'étais fan, quand j'étais petite, de Grégory Coupet (ancien gardien de Lyon et des Bleus). C'est un rôle que j'aime bien, parce que c'est un rôle à responsabilité, qui me correspond vraiment.

Sarah Bouhaddi, gardienne de l'Equipe de FranceGetty Images

Pourquoi faites-vous de Bouhaddi la meilleure gardienne du monde ? A cause de son palmarès en club ?

S.D. : Non. C'est plus la joueuse en particulier. Elle a reçu plusieurs fois le trophée de meilleure gardienne. C'est vraiment une gardienne assez complète. Ce que j'admire le plus, c'est son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est globalement forte partout et qui aide beaucoup aussi. Elle ne pourrait penser qu'à sa figure et se dire 'comme ça je suis tranquille, elles ne vont pas pousser pour me prendre ma première place'. Au contraire, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup à nous améliorer. J'adore travailler avec elle.

Que représente cette Coupe du monde pour vous ?

S.D : Ça représente un rêve depuis toute petite. J'ai toujours dit à mes parents que je voulais porter ce maillot et faire une grande compétition. J'ai eu la chance en jeunes de remporter la Coupe d'Europe U19. J'ai toujours dit que je ferais aussi une Coupe du monde et que je la remporterais. J'espère que ça sera cette année en France. Être là, c'est une grande fierté et aussi une façon de remercier tous mes proches pour tous les sacrifices qu'ils ont faits pour moi.