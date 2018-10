Mondial Dames 2019 : Les États-Unis et le Canada décrochent leur billet

Les Américaines et les Canadiennes ont balayé respectivement la Jamaïque 6-0 et le Panama 7-0, dimanche à Frisco (Texas). Les deux nations accédant à la finale, programmée mercredi, se qualifient directement pour le Mondial-2019, ainsi que le vainqueur du match pour la troisième place le même jour entre Jamaïcaines et Panaméennes. L'équipe perdante de cette rencontre aura encore une chance de se qualifier via un barrage intercontinental contre l'Argentine.

Superpuissance traditionnelle du foot féminin, les Etats-Unis ont remporté trois des sept Coupes du monde qui ont existé, montant à chaque édition sur le podium.Ils restent cependant sur un échec cinglant avec une élimination dès les quarts de finale aux Jeux olympiques 2016 de Rio, un tournoi dont ils étaient les triples tenants du titre.