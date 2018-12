Mondial-2019 dames - Le sélectionneur norvégien n'a "aucun contact avec Hegerberg pour l'instant"

Le sélectionneur de la Norvège, l'un des trois adversaires de la France, organisatrice, dans le groupe A du Mondial-2019 féminin, n'a "aucun contact pour l'instant" avec Ada Hegerberg, premier Ballon d'Or de l'histoire qui s'est mis en retrait de l'équipe nationale, a-t-il déclaré samedi.

Quelle est la raison de son retrait de la sélection ? "Vous devriez plutôt lui demander, la situation est fermée pour l'instant car elle a clairement fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas jouer pour l'équipe nationale et on doit respecter ce choix", a répondu Martin Sjögren, en marge du tirage au sort de la compétition qui se déroulera en France (7 juin - 7 juillet). "On verra (mais) nous n'avons aucun contact avec elle pour l'instant", a-t-il ajouté.

Vidéo - Pourquoi le Ballon d'Or norvégien ne jouera sûrement pas le Mondial face aux Bleues 01:03

" Il y a besoin de pas mal de changements pour que j'envisage un retour "

En août 2017, la serial buteuse de Lyon s'était mise en retrait de la sélection norvégienne. "Si l'équipe nationale veut atteindre les objectifs et les résultats que l'encadrement a fixés, ça nécessite selon moi des améliorations dans plusieurs domaines, à la fois dans la planification, dans l'exécution et dans le suivi", avait-elle lâché. Finaliste de l'Euro en 2013, la Norvège venait de se faire piteusement sortir dès le premier tour de l'Euro-2017 aux Pays-Bas, après trois défaites et aucun but au compteur.

"Il y a besoin de pas mal de changements pour que j'envisage un retour", avait réaffirmé Hegerberg lundi dernier auprès de la radiotélévision norvégienne NRK. "La question n'est pas si je dois changer d'avis. La question, c'est surtout ce que la Fédération et l'équipe nationale doivent faire pour s'améliorer. Et là, il y a du chemin à faire", avait-t-elle ajouté.

Hegerberg, 23 ans, a remporté le premier Ballon d'Or féminin, décerné lors d'une soirée de gala à Paris lundi dernier. La Norvège jouera contre la France, pays-hôte, le mercredi 12 juin à Nice (21h00) lors de la deuxième journée du groupe A.