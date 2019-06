Sûres de gagner ? Le staff de l'équipe des Etats-Unis a déjà visité l'hôtel lyonnais où s'installeront les Américaines en cas de finale, ce qui n'est pas franchement du goût des Anglaises avant leur demie mardi à la Coupe du monde féminine de football. Car c'est l'Angleterre qui y a ses quartiers actuellement et le sélectionneur Philip Neville ne s'attendait pas à tomber sur le staff de l'équipe adverse.

Il n'a pas trop apprécié: "je me suis juste demandé ce qu'ils faisaient là. Ce n'est pas vraiment le protocole habituel. Je ne voudrais pas que mon équipe fasse cela. Je ne le ferais pas et je ne l'autoriserais pas. C'est leur problème", a-t-il gentiment taclé. Auparavant, la sélectionneuse américaine Jill Ellis avait dédramatisé: "Je crois que tout le monde fait ca. C'est important d'anticiper pour mon équipe et mon administratrice. Cela n'a rien rien à voir avec de l'arrogance, c'est simplement de la préparation et de l'anticipation pour le staff, c'est tout à fait habituel". Les deux équipes s'affrontent mardi en demi-finale de la Coupe du monde dames.