"Irrespectueuses", "scandaleuses" : l'attitude des Américaines lors du 13-0 suscite la controverse

L'attitude des Américaines lors de leur victoire (13-0) contre la Thaïlande ne passe pas. "En tant que Canadiennes, nous ne penserions jamais à faire une chose pareille, a cinglé l'ancienne internationale Kaylyn Kyle, consultante pour la chaîne TSN. A mes yeux, c'est irrespectueux, scandaleux", a-t-elle ajouté. Des critiques qui lui ont valu, à l'en croire, des menaces de mort sur les réseaux sociaux, sans pour autant l'empêcher de réitérer ses propos en jugeant les célébrations des Américaines après leurs buts "excessives et irrespectueuses".

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #UglyAmericans (#SalesAméricaines) a fait florès, un utilisateur écrivant même au sujet des Etats-Unis qu'un "vainqueur sans classe (était) pire qu'un mauvais perdant, quel que soit le genre". Sans surprise, la sélectionneuse des championnes du monde en titre Jill Ellis a défendu ses joueuses : "C'est un championnat du monde donc toute équipe présente (en phase de groupes, ndlr) a été fantastique pour se qualifier. Respecter ses adversaires, c'est jouer à fond contre eux".

Victoire record

"Admirez la performance et réservez à d'autres l'indignation moralisatrice", a asséné Nancy Armour l'éditorialiste de USA Today. "C'est une Coupe du monde, pas un tournoi amateur." Et côté thaïlandais, la sélectionneuse Nuengruethai Sathongwien a dit "accepter" le fait que les Américaines soient "meilleures". En s'imposant 13 buts à 0, les footballeuses de la "Team USA" ont effacé des tablettes le record de la victoire la plus large en Coupe du Monde, détenu depuis 2007 par l'Allemagne (11-0 contre l'Argentine).

Grâce à ce plantureux succès contre la 34e nation mondiale, les Etats-Unis trônent en tête du groupe F, à égalité de points avec la Suède, tombeuse plus discrète du Chili (2-0). La Suède affrontera dimanche la Thaïlande, tandis que les Américaines croiseront sur leur route le Chili.