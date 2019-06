Le doute n’est désormais plus permis : oui, les Etats-Unis sont au moins un cran au-dessus de la concurrence. Ce jeudi, les championnes du monde en titre ont sereinement dominé une Suède qui est pourtant loin d’être un simple faire-valoir dans cette compétition (2-0). Alex Morgan et ses coéquipières bouclent ainsi la phase de groupes avec trois victoires, dix-huit buts marqués et aucun encaissé. En huitièmes, les Stars and Stripes affronteront l’Espagne, alors que les Scandinaves défieront le Canada.

Un premier but après 3 minutes

Après avoir atomisé la Thaïlande (13-0) et tranquillement géré leur affaire face au Chili (3-0), les Etats-Unis avaient droit à un premier véritable test dans ce Mondial. Opposées à la Suède (9e nation au classement FIFA), les Américaines ont très rapidement pris les devants. Sur le premier corner du match, Lindsey Horan a surgi dans les six mètres pour propulser au fond des filets un ballon que la défense suédoise n’avait pas réussi à dégager (1-0, 3e). Mise sur de bons rails, la Team USA a ensuite maîtrisé son sujet et logiquement viré en tête à la pause.

Très en vue sur la pelouse du stade Océane, Tobin Heath a été à l’origine du but du break, inscrit par Jonna Andersson contre son camp (2-0, 50e). La partie a dès lors irrémédiablement perdu en intensité et les joueuses de Peter Gerhardsson, sans solution face à l’implacable machine américaine, ont peu à peu baissé les armes. Prochaine étape pour les protégées de Jill Ellis : l’Espagne, lundi à Reims. Les Suédoises, de leur côté, feront face au Canada.

Le Chili échoue aux portes des huitièmes

Dans le même temps, le Chili était aux prises avec la Thaïlande au Roazhon Park. La Roja Femenina pouvait encore rallier les huitièmes de finale mais devait, pour cela, battre son adversaire par au moins trois buts d’écart. Et il s’en est fallu de très peu pour que les Chiliennes remplissent cet objectif. Alors que son équipe menait 2-0, Francisca Lara s’est chargée de tirer un penalty… et a expédié le ballon sur la barre thaïlandaise (85e). L’aventure s’arrête donc là pour les Sud-Américaines, qui laissent le Cameroun et le Nigeria ravir de justesse les deux derniers billets pour le tour suivant.