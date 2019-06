Les Néerlandaises se sont imposées in extremis face à la Nouvelle-Zélande (1-0) pour leur premier match au Mondial. Les championnes d'Europe 2017 ont arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à un but de Jill Roord (90+2). Les Pays-Bas sont les favoris du groupe et l'un des outsiders de la compétition, comme le Canada, victorieux du Cameroun 1-0 lundi.

Point du groupe E après le match joué mardi :

Nouvelle-Zélande - Pays-Bas 0 - 1

Déjà joué :

Canada - Cameroun 1 - 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Canada 3 1 1 0 0 1 0 1

. Pays-Bas 3 1 1 0 0 1 0 1

3. Cameroun 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Nouvelle-Zélande 0 1 0 0 1 0 1 -1

Reste à jouer:

15/06 (15h00): Pays-Bas - Cameroun

15/06 (21h00): Canada - Nouvelle-Zélande

20/06 (18h00): Cameroun - Nouvelle-Zélande

20/06 (18h00): Pays-Bas - Canada