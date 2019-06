La qualification des Bleues pour les quarts de finale a fait fureur dimanche soir. Le huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre l'équipe de France et le Brésil a attiré dimanche soir 10,6 millions de téléspectateurs sur TF1 et 1,3 million sur Canal+ selon les chiffres de Médiamétrie. Pour la Une qui affiche une part d'audience de 49%, c'est la meilleure audience de 2019 et c'est également le record pour un match de l'équipe de France en Coupe du Monde féminine.

Un engouement continu

TF1 a enregistré un pic à 12 millions de téléspectateurs durant la rencontre. Sur Canal+, le pic a atteint 1,36 million de téléspectateurs vers 23 Heures. Le match qui s'est disputé dimanche soir au Havre contre le Brésil, (2-1 a.p) permet aux Bleues de s'envoler vers les quarts de finale de la Coupe du monde.

Plus tôt dans la journée, TMC proposait le huitième de finale entre l'Angleterre et le Cameroun, qui a rassemblé 717.000 de téléspectateurs, soit 6,3% de part d'audience.

Ces bons scores confirment l'engouement des téléspectateurs pour ce mondial, avec près de 11 millions de fans devant le match d'ouverture France-Corée du Sud, puis 10,3 millions devant le match des Bleues contre la Norvège et 9,6 millions pour France-Nigeria.

Le groupe TF1 diffuse en clair une partie des matches de ce Mondial-2019 féminin, parallèlement à Canal+ qui détient les droits de diffusion payante et qui diffuse l'intégralité des rencontres.