Saviez-vous que la plus large victoire des Bleues est un 14-0 (face à l'Algérie en 1998 et la Bulgarie en 2013) ? Qu'elles ont joué un match face à l'Angleterre devant 50 000 spectateurs au Stade Vélodrome en 2000 ? Oui ? Non ? Eh bien faites le quiz pour continuer de vous tester.