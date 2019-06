Thiney sur le banc, Asseyi titulaire et les Bleues en 4-2-3-1

Corinne Diacre a fait un choix fort. Pour le rendez-vous tant attendu face au Brésil en 8e de finale, dimanche au Havre (21h00), la sélectionneuse de l'équipe de France a décidé de laisser Gaëtane Thiney sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. La Parisienne, qui avait débuté les trois matches de la phase de poules, sera remplacée numériquement par la Bordelaise Vivianne Asseyi. Une décision qui bouleverse l'animation offensive tricolore.

Même s'il y a encore un doute dans ce système, la volonté de Diacre semble de rapprocher Eugénie Le Sommer de l'axe de l'attaque. Elle devrait débuter en soutien de Valérie Gauvin dans un registre que la Lyonnaise affectionne en club. Les Bleues devraient aussi gagner en vitesse avec la présence d'Asseyi sur le côté gauche pour exploiter les lacunes récurrentes affichées par le Brésil en défense depuis le début de la compétition. La Parisienne Kadidiatou Diany évoluera pour sa part sur le côté droit de l'attaque, comme c'est le cas depuis le début du tournoi. Mais la perspective de permuter avec Asseyi existe.

Pour le reste, Diacre s'est tenu à son bloc défensif habituel, avec Sarah Bouhaddi dans le but, une défense composée par Marion Torrent, Griedge M'Bock, Wendie Renard et Amel Majri de droite à gauche et le duo Amandine Henry - Elise Bussaglia à la récupération. Du côté du Brésil, la Parisienne Formiga, annoncée incertaine, est bien titulaire au milieu tandis que Marta formera un duo d'attaque redoutable avec Cristiane.