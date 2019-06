L'ouverture du score des Bleues signées Gauvin

Amel Majri centre depuis le côté gauche et trouve dans la surface Valérie Gauvin. La Réunionnaise reprend du pied gauche pour faire trembler les filets et permettre à l'équipe de France de mener un but à rien (1-0, 46e).

La boulette XXL de Wendie Renard

Protagoniste du match d'ouverture avec un doublé inscrit face à la Corée du Sud, Wendie Renard a cette fois fait trembler ses propres filets. De façon aussi surprenante qu'incompréhensible, la patronne défensive des Bleues a prolongé dans son but un centre norvégien délivré par Isabell Herlovsen (1-1, 54e).

Le Sommer ne tremble pas sur penalty

Ingrid Engen essuie sans le vouloir ses crampons sur le genou droit de Marion Torrent en disputant un ballon dans la surface norvégienne. L'arbitre consulte le VAR et désigne le point de penalty. Eugénie Le Sommer transforme avec sang froid d'une frappe croisée à ras de terre pour offrir la victoire aux Françaises (2-1, 72e).