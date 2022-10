Corinne Diacre, entre Australie ou Nouvelle-Zélande, aviez-vous une préférence pour le premier tour?

Corinne Diacre : Oui, l'Australie, donc je suis ravie ! Le voyage est moins long (depuis la France, ndlr), il y a moins de décalage horaire aussi. Et si on avait été en Nouvelle-Zélande, il aurait fallu revenir en Australie (pour la suite du tournoi, ndlr), donc voyager encore, il y aurait eu une logistique un peu plus lourde. Mais s'il avait fallu le faire, on l'aurait fait.

Jouer dans deux villes seulement, à Sydney et Brisbane, doit aussi vous réjouir ?

C. D. : Oui, déjà ça va limiter nos déplacements. Et jouer deux fois dans la même ville (Sydney, ndlr), ça va nous permettre de choisir un camp de base beaucoup plus simplement.

Autour de Sydney ?

C. D. : On va essayer. Mais les camps de base vont être chers, il y a un cahier des charges particulier. A nous de voir si on va être prioritaires sur ceux où on a mis des options.

Sydney accueillera aussi la finale le 20 août. Le tableau vous préserve de tout affrontement avec les Etats-Unis d'ici-là. Une autre bonne nouvelle ?

C. D. : Pour moi, c'est anecdotique. Quand vous regardez le groupe qu'on va croiser en huitièmes de finale (avec Allemagne, Corée, Colombie et Maroc), il ne faut pas se tromper. Et si vous regardez les quarts, rien n'est simple. Les Etats-Unis, on ne les croise pas tout de suite mais il y a d'autres belles nations avant d'aller jusqu'en finale.

La France hérite d'un groupe relativement facile, est-ce aussi votre point de vue ?

C. D. : C'est bien une question de journaliste... Quand on est entraîneure, il n'y a jamais de groupe facile. Ce serait vraiment faire offense à la Jamaïque et à la quatrième équipe (barragiste) qui va nous rejoindre en février. Sur le papier, on pourrait supposer que la France et le Brésil vont finir première et deuxième. J'aimerais juste que ce soit dans cet ordre-là...

La France n'a jamais affronté la Jamaïque et ne connaît pas encore l'identité du quatrième adversaire de groupe, est-ce problématique pour vous ?

C. D. : On ne connaît pas la Jamaïque mais on va les observer. Et on connaît quand même la joueuse principale de cette équipe (l'attaquante Khadija Shaw de Manchester City, passée par Bordeaux, ndlr), il va falloir la sevrer de ballon tout simplement. On connaîtra le quatrième adversaire en février, c'est demain. On va jouer en premier la Jamaïque et en deuxième le Brésil, si on fait bien notre travail on n'a même pas besoin d'observer la dernière équipe, on sera déjà qualifiées. Plus sérieusement, on va d'abord analyser la Jamaïque. Normalement, le Brésil devrait confirmer sa participation, ou pas, au Tournoi de France. Ils attendaient le tirage au sort.

Propos recueillis au téléphone par Jérémy TALBOT (AFP).

