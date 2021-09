Une Coupe du monde tous les deux ans ? La FIFA va rapidement trancher selon son président. "Ce processus de consultation (...) sera très complet, très large et nous espérons l'achever d'ici la fin de cette année", a déclaré Gianni Infantino dans une vidéo SNTV transmise à l'AFP par la FIFA. "Le calendrier actuel des matches internationaux arrive à son terme en (20)24. Donc d'ici 2024, nous devons avoir un nouveau calendrier de matches. Donc il faut prendre des décisions d'ici la fin de cette année", a-t-il ajouté.

Le débat autour d'une Coupe du monde tous les deux ans a été relancé ces derniers jours dans le quotidien français L'Equipe par l'ex-entraîneur Arsène Wenger, directeur du développement de la Fifa. Celui-ci préconise une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et Euro, par exemple, pour la Confédération européenne. L'UEFA s'y est opposée, assurant que cela "diluerait" le "joyau" du football mondial, selon son président Aleksander Ceferin.

L'association mondiale des Ligues professionnelles (WLF) a également critiqué dans un communiqué mercredi un projet qui "porterait atteinte à l'économie du football et à la santé des joueurs". Cette instance précise qu'elle "s'opposera à tout projet de tenir la Coupe du Monde de football tous les deux ans et porter ainsi atteinte à l'histoire et la tradition d'une compétition qui signifie tant".

Mardi, une cinquantaine d'organisations de supporters du monde entier avaient aussi affirmé leur opposition, précisant n'avoir "ni le temps, ni l'argent, ni la capacité de (se) rendre à l'autre bout du monde tous les 24 mois (...) dans une compétition dévalorisée". Mais Gianni Infantino assure "écouter" les "supporters du monde entier, pas seulement de certaines parties du monde".

"Nous étudions le calendrier, nous consultons tout le monde, à commencer par les acteurs du football", a-t-il lancé, assurant solliciter les "clubs du monde entier", dont les puissants clubs européens. Toutefois, lors d'une réunion mardi à Lausanne, l'Association européenne des clubs (ECA) a pour sa part estimé n'avoir pas été formellement consultée à ce sujet. "Nous n'avons pas encore la moindre proposition sur la table de la part de la FIFA sur ce à quoi ressemblerait une Coupe du monde tous les deux ans. Mais dans le calendrier actuel, il n'y a pas la place", a déclaré à la presse Michael Gerlinger, vice-président de l'ECA.

