Gianni Infantino a remis une pièce dans le juke-box. En voyage en Amérique du Sud et plus précisément au Venezuela, le président de la FIFA est revenu samedi sur la proposition controversée d'Arsène Wenger, directeur du développement du football de l'instance, de changer la périodicité des Coupes du monde pour les organiser tous les deux ans à l'avenir (au lieu de tous les quatre ans). Et sans surprise, il s'est rangé à l'avis de l'ancien manager d'Arsenal.

Pour justifier sa position sur le sujet, il a notamment expliqué que la compétition serait ainsi ouverte à davantage de nations. "Notre devoir, c’est de faire en sorte que le football soit vraiment global. Le président de la Fifa est le président de 111 pays et chacun d’entre eux a le droit de rêver. Mais le rêve doit avoir une possibilité de se réaliser, parce que si tu dois rêver pour l’éternité, tu vas finir par faire autre chose", a-t-il notamment estimé.

Une décision prise à la fin de l'année

Infantino, qui s'est bien gardé d'évoquer les bénéfices économiques potentiels d'une telle réforme pour la FIFA, a balayé d'un revers de main le danger d'une banalisation de l'épreuve la plus emblématique et légendaire du football planétaire. "Le prestige d’une compétition ne dépend pas de sa fréquence. Sinon on organiserait un Mondial tous les 40 ans. Il dépend de la qualité de la compétition", a-t-il encore considéré forçant volontairement le trait.

Et le débat ne risque pas de s'éteindre dans les prochaines semaines. Le président de la FIFA a ainsi indiqué qu'une décision serait prise sur le sujet d'ici la fin de l'année. L'UEFA est opposée à la réforme, de même que de nombreux acteurs du football comme le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.

