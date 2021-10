Oliver Bierhoff est contre l'idée d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans. "Nous devons toujours garder à l'esprit la pression sur les joueurs", a déclaré le directeur général de la Fédération allemande de football , lors d'une conférence de presse à Hambourg. "Jouer une Coupe du monde tous les deux ans? Je n'ai encore trouvé personne qui m'ait dit que c'était une bonne idée", a assuré le vainqueur de l'Euro 1996 avec la "Mannschaft".

L'Allemagne est en bonne voie pour participer à la Coupe du monde de l'année prochaine au Qatar car elle possède quatre points d'avance en tête de son groupe de qualification avant le match de vendredi contre la Roumanie à Hambourg. Bierhoff estime que la FIFA devrait moins se concentrer sur "la maximisation des revenus et plus sur une qualité des rencontres minimale". "Il s'agit pour nous de voir de grands matches, passionnés. Ce n'est plus possible avec le calendrier serré, tant physiquement que mentalement", a prévenu l'ancien attaquant de l'AC Milan.

Jeudi dernier, l'instance dirigeante du football mondial a organisé un sommet en ligne avec ses 211 fédérations membres pour tenter de rallier leur soutien à l'idée d'une Coupe du monde biennale. Le concept a déjà rencontré une forte résistance en Allemagne. Rainer Koch, président par intérim de la DFB, a déclaré à Kicker qu'il trouvait la proposition "pas bonne pour l'avenir du football". "Continuons à discuter des améliorations à apporter au calendrier des matches, mais ne poursuivons pas l'idée d'une Coupe du monde tous les deux ans", a-t-il ajouté.

De même, lundi, Philipp Lahm, qui a soulevé le trophée de la Coupe du monde en tant que capitaine de l'Allemagne en 2014, estime que la phase finale devrait "rester telle quelle", sur un cycle de quatre ans. "Je suis totalement convaincu que les choses devraient rester telles qu'elles sont", a ajouté Lahm, 37 ans, qui est directeur du tournoi de l'Euro 2024, qui sera organisé par l'Allemagne.

