4-3-3 ou 4-2-3-1 : Et maintenant, on joue comment ?

4-2-3-1 pour assumer son ADN

Par Martin Mosnier

Composition : Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Matuidi, Kanté – Mbappé, Griezmann, Lemar – Giroud.

Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Didier Deschamps n'a plus utilisé le 4-2-3-1 depuis quatre matches et je ne le vois pas le ressortir du chapeau samedi face à l'Australie. Il me semble pourtant qu'il s'agit du système le plus efficace pour faire peser une menace constante lors du premier tour. Cette équipe de France a un ADN offensif, elle penche vers l'avant. Autant l'assumer jusqu'au bout face à des formations a priori regroupées dans leur moitié de terrain comme l'Australie donc, mais aussi le Pérou et le Danemark.

Giroud et Griezmann (France)Getty Images

Ce système permet de placer Antoine Griezmann plus proche du but et dans les meilleures conditions possibles. Il reste le facteur X des Bleus : avec un grand Grizou, les Bleus peuvent rêver sans se pincer. Le profil de Giroud, son goût du combat et sa domination dans les airs seront essentiels face à des défenses basses et regroupées. La première période face à la Colombie est un modèle du genre. Elle reste la référence des Bleus en 2018. Même si c'est sans doute la seconde qui a condamné ce système dans l'esprit du sélectionneur.

Bien sûr, ce 4-2-3-1 ouvre des espaces. Mais la titularisation d'un Thomas Lemar au gros volume de jeu permet d'équilibrer le collectif. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez apportent davantage de garanties quand la France n'a pas le ballon, ils peuvent sécuriser la base arrière. Comme le guerrier Blaise Matuidi. Pour le premier tour, ce 4-2-3-1 apporte le plus de garanties. A partir des 8es, face à des adversaires plus ambitieux, c'est une autre histoire.

Vidéo - Pourquoi Matuidi est indispensable à cette équipe de France 00:38

4-3-3 : A trois au milieu pour la sécurité

Par Maxime Dupuis

Composition : Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy – Tolisso, Kanté, Pogba – Mbappé, Giroud, Griezmann

C'est (presque) l'heure de se mettre à l'heure australe. Et de trancher. Didier Deschamps a le choix entre deux systèmes, celui qui rythme les trêves internationales et les éliminatoires de la Coupe du monde depuis la seconde période d'un 8e de finale de Championnat d'Europe 2016 face à l'Eire. Ou celui que ses armes à disposition ainsi que la forme de ses ouailles l'ont poussé à conserver depuis le précédent voyage en Russie (victoire 3-1 en mars). Depuis, DD l'a tordu dans tous les sens, de l'Irlande aux Etats-Unis, en passant par l'Italie.

France's forward Kylian MBappe (R) celebrates with Corentin Tolisso after scoring a goal during the friendly football match between France and USA at the at the Parc Olympique lyonnais stadium in Decines-Charpieu, near Lyon on June 9, 2018Getty Images

Sur le papier, ce système à trois milieux présente un désavantage majeur : sortir - un peu - Antoine Griezmann de sa zone de confort. Mais son avantage est de donner une assise plus sécurisante à un édifice qui peut, parfois, bringuebaler sur ses bases. Reste un écueil, que l'on a particulièrement vu samedi du côté de Lyon : les trois de devant doivent éviter de se marcher sur les pieds et donner de l'air au jeu tricolore en acceptant, parfois, de s'"exiler" sur les côtés. C'est vrai en phase offensive où, à trois dans l'axe, on risque le bouchon. Ça l'est aussi en phase défensive, où les efforts du premier rideau doivent être plus qu'une déclaration d'intention.

Qui pour l'incarner face à l'Australie ? En attaque, l'évidence Griezmann en soutien de Giroud et Mbappé. Si Giroud est ok après son bobo de samedi, il est l'homme idoine pour ce type de combats. Au milieu, l'assurance Kanté, associé à un Pogba monté en gamme face aux Etats-Uniens. Et l'homme fort de la préparation, Corentin Tolisso dont la polyvalence est une mine d'or. Derrière, si Pavard et Hernandez ont fait le match face à Sidibé et Mendy, il n'est pas l'heure de renverser la table. Les deux latéraux de Monaco et de Manchester City, qui ont connu des pépins physiques plus ou moins graves en 2018, ont besoin de temps de jeu pour avancer. Ils en ont peu. Mais il serait dommage de ne pas leur en donner.