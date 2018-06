Agacé et sûr de lui, Pogba répond aux critiques : "Personne ne peut me dire comment je dois jouer"

Non, Paul Pogba ne compte pas changer. Et non, il n'est absolument pas touché pas toutes les critiques dont il fait l'objet. Au coeur des débats pour ses performances en équipe de France, le milieu de terrain, sûr de lui et de ses moyens, a accordé une interview pleine d'assurance à France Football ce mardi. Extraits.

"Je ne vis pas pour les gens, pour ce qu'ils pensent, pour qu'ils disent que je suis gentil, bien, le meilleur, parfait. Chacun a son opinion. Et je respecte ça", lâche tout d'abord le joueur de Manchester United. "Je joue au foot, je fais ce que j'aime. Mes proches me soutiennent. Ils ont plus d'importance. On ne peut pas aimer tout le monde et être aimé de tout le monde", poursuit-il, bien conscient de ne pas faire l'unanimité.

" Tu n'es pas obligé de m'aimer "

"Ce serait la perfection et rien n'est parfait dans ce monde. Je ne serai pas touché si une personne me dit : 'Je ne t'aime pas'. Tu as le droit. Tu n'es pas obligé de m'aimer", explique l'international aux 53 capes. Interrogé sur ses difficultés dans un schéma en 4-3-3, Pogba estime que les critiques sont toujours et uniquement pour lui.

"Si ça ne marche pas, la responsabilité est sur moi. Et tu trouves ça juste ? Imagine, je suis dans un bon jour mais on ne gagne pas. Les critiques vont être sur qui ? Sur moi !", confie-t-il. "Et si on n'a pas le ballon on fait comment ? Parce que je suis influent si on a le ballon, poursuit-il. C'est injuste, ce n'est pas normal. On n'est pas normal de toute façon. (...) Je ne suis pas normal. Je ne suis pas jugé comme tout le monde donc je ne suis pas normal. Et je prends ça comme un challenge, tu peux le souligner".

Pogba, Messi et son style de jeu...

Mais outre ses performances, Pogba est également critiqué pour son style de jeu et l'impression visuelle qu'il peut parfois dégager. Trop nonchalant ? Le milieu de terrain réfute tout en bloc. "Mais j'ai toujours été comme ça. Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné en étant comme ça. Je suis comme ça. C'est mon style de jeu", répond le milieu. Pour illustrer son propos, il prend l'exemple de... Lionel Messi.

"Tu ne vas pas critiquer un Messi quand il marche sur le terrain. Il met trois buts et tu vas dire 'ah mais il marche sur le terrain' ? Non. On ne peut pas me dire comment je dois jouer", explique-t-il. "Personne ne peut me dire comment je dois jouer. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est comme je suis. Personne ne m'a dit comment je dois être. C'est mon football, c'est tout. Que les gens aiment ou pas".

Pour conclure, la "pioche" termine par une série de questions. "J'ai besoin de ça pour qu'on m'aime ? J'ai besoin de ça pour que les gens me jugent autrement ? Ou qu'ils parlent mieux de moi ?", s'interroge le milieu de terrain.