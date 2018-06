"Agonie", "délire", "infarctus" : l'Argentine retourne la presse mondiale

On risque de s'en souvenir longtemps. Dans un match à couper le souffle, tant pour son scenario que pour son enjeu, l'Argentine a battu le Nigeria mardi soir (2-1) pour venir se qualifier en 8es de finale de la Coupe du monde. Jorge Sampaoli peut ainsi remercier Marcos Rojo, auteur du but salvateur (86e) à quelques encablures de la fin du match. Ce qui est certain, c'est que Lionel Messi et ses coéquipiers ont fait vivre une soirée complètement folle à leur pays.

Renaissance

"De l'agonie au délire", titre par exemple le quotidien argentin Pregon. "L'Argentine a joué avec notre coeur mais s'est finalement qualifiée", explique de son côté El Esquiu, alors qu'El Ancasti qualifie ce match digne d'un "infarctus" qui s'est finalement terminé en "renaissance". Le quotidien "Epoca" annonce lui que l'Argentine est plus "vivante que jamais", comme pour adresser un message à l'équipe de France, qui affrontera la bande à Lionel Messi samedi (16h).

Si ce match complètement dingue fait donc logiquement la Une des quotidiens argentins, ceux européens ne pouvaient pas passer à côté. Du côté de la Catalogne, on se félicite de la performance de Lionel Messi, auteur notamment du premier but. "Merci à Dieu !", titre ainsi Sport, alors que Mundo Deportivo estime que l'attaquant du Barça "est ressuscité" après un début de Mondial compliqué. Côté Madrid, Marca et AS sont du même avis : l'Albiceleste et Messi sont toujours "vivants".

Le show Maradona

Si le spectacle était principalement sur le terrain, que dire des tribunes ? Plus nombreux et surtout plus bruyants, les Argentins ont retourné le Stade Kretovski de Saint-Petersbourg. Parmi eux, il y avait un certain Diego Armando Maradona, jamais avare en folies. Après avoir dansé, prié ou fait la sieste, El Pibe de Oro a exulté à sa manière après le but vainqueur de Rojo. Et forcément, ses doigts d'honneur au public font également la Une de la presse ce jeudi.

"Les doigts de dieu", peut-on ainsi lire en Une du Corriere dello Sport, qui fait bien évidemment référence à la "main de dieu" de Maradona en 1986. Même Une en Angleterre pour le Daily Star et son "The Fingers of God". Du côté de La Gazzetta dello Sport, on explique l'ancien joueur du Napoli a même fait un "malaise" en toute fin de rencontre. "Je vais bien", a toutefois rassuré Maradona via son profil Instagram.

Pour revenir au terrain, il va désormais falloir penser à samedi et à cet incroyable France - Argentine qui s'annonce. "Mais si, c'est déjà lui", titre d'ailleurs L'Equipe du jour. Le tout avec un Lionel Messi qui exulte en Une. Bien décidé à emmener son équipe au bout, la Pulga va devoir faire face aux Bleus dans trois jours. Didier Deschamps et ses hommes sont prévenus : l'Albiceleste ne compte plus s'arrêter en si bon chemin. Maradona non plus.