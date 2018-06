Areola, Fekir, Griezmann : ces Bleus qui n’ont pas réglé leur avenir avant le Mondial

Le mercato des années paires est toujours un casse-tête pour les sélectionneurs. Souvent, à l’aune d’une compétition internationale, la période des transferts occupe tous les esprits. Avant le Mondial 2018, les Bleus de Didier Deschamps ne font pas exception. "Dans l'idéal, il vaut mieux que tout soit fixé avant que la compétition commence, mais je sais très bien que ce ne sera pas le cas", disait Didier Deschamps à l’annonce de sa liste, fin mai. Le coach des Bleus n’avait pas tort : à quelques jours du départ pour la Russie, si Umtiti vient de prolonger avec le Barça, l’avenir d’Areola, Lemar, Fekir ou Griezmann est toujours en suspens.

Areola joue la montre

Numéro 1 ou rien, c’est le cas de figure dans lequel est placé Alphonse Areola au PSG. Dans une interview au Parisien, publiée le 19 mai dernier, le troisème gardien des Bleus déclarait : "Si on me donne l’occasion de rester au PSG, j’accepterai sans hésiter. (...) Maintenant, si on ne me permet pas de garder le même temps de jeu, les choses seront forcément différentes."

Si Nasser al-Khelaïfi avait, quelques jours plus tard, assuré qu’Areola serait "pour sûr" le gardien numéro un au PSG la saison prochaine, l’éventuelle arrivée de Gianluigi Buffon pourrait remettre en cause la place de titulaire du Français. La signature du légendaire gardien italien est néanmoins en suspens depuis quelques jours, en raison de la possible suspension dont il pourrait écoper après ses propos sur l’arbitrage en marge de Juventus-Real Madrid. Areola avait prévenu en mai que son avenir se règlerait "après la Coupe du monde". D’ici là, le PSG aura trouvé son nouveau gardien. Ou fait définitivement confiance à l’ancien.

Sidibé négocie avec l’Atlético

Lui est quasiment déjà fixé : Djibril Sidibé est tout proche de s’engager avec l’Atlético Madrid, selon plusieurs sources ces derniers jours. La latéral polyvalent de Monaco bénéficie d’un bon de sortie cet été, dont pourraient profiter les Colchoneros. L’international, vraisemblablement titulaire en Russie, s’est mis d’accord avec les dirigeants madrilènes : il ne reste à Monaco qu’à fixer un prix, qui devrait osciller entre 25 et 30 millions d’euros. De quoi partir, en théorie, l’esprit tranquille en Russie.

N’Zonzi, rester à Séville ou retrouver Emery ?

Invité (presque) surprise des 23 Bleus en lieu et place d’Adrien Rabiot, Steven N’Zonzi pourrait être tenté d’aller voir ailleurs cet été. Le milieu défensif avait déjà songé à quitter Séville l’hiver dernier, après des frictions avec son coach de l’époque, Eduardo Berizzo. Le PSG s’était notamment renseigné dans les dernières heures du mercato, sans succès. Si sa situation s’est améliorée depuis, N’Zonzi pourrait tout de même quitter l’Andalousie. Certains médias, pour l’instant peu crédibles, annoncent un intérêt d’Arsenal, le milieu de terrain ayant déjà joué sous les ordres d’Emery en Espagne. La situation devrait se débloquer après la Coupe du monde, où N’Zonzi pourrait jouer et faire encore grimper sa valeur.

Lemar, départ acté

Le départ de Thomas Lemar semble assuré : comme son coéquipier Sidibé, il devrait quitter Monaco cet été. En dépit de sa saison moyenne, l’international n’a pas perdu de sa valeur : As évoquait dimanche un intérêt de l’Atlético Madrid, chiffré à près de 90 millions d’euros. Rien de bien concret malgré tout jusqu’ici, d’autant que Monaco a tout intérêt à faire jouer la montre : jusque là régulier sous le maillot bleu, Lemar pourrait encore voir son prix grimper, à condition de réussir son Mondial. Là aussi, le sort du Monégasque devrait se jouer à son retour de Russie.

Fekir à Liverpool, à moins que...

Nabil Fekir risque d’être l’un des plus gros sujets de discussion de l’été. Le Lyonnais, excellent contre l’Irlande en amical (2-0), était tout proche de s’engager avec Liverpool ces derniers jours. Néanmoins Jean-Pierre Bernès, son agent, a démenti l’existence de tout accord lundi : "L’intérêt de Liverpool existe, mais pour l’instant, il n’y a rien de fait et d’autres clubs peuvent aussi arriver. Ce mercato peut être long. (...) Nous irons avec Nabil, à Liverpool ou ailleurs, seulement lorsqu’il y aura un accord avec l’OL et si Jean-Michel Aulas me donne le feu vert."

Selon The Independent, l’offre de Liverpool, à hauteur de 60 millions, n’avait pas encore réussi à contenter Jean-Michel Aulas, qui en réclame 10 de plus. D’autres prétendants seraient également entrés dans la danse, comme le Bayern Munich. Le feuilleton Fekir pourrait bien compter plus d’épisodes que prévu. Au grand dam de Didier Deschamps et de l’équipe de France.

Griezmann, la tendance est à Madrid

Le cas Griezmann ne devrait pas non plus manquer de rebondissements. Après avoir été annoncé tout proche du Barça ces dernières semaines, Antoine Griezmann avait semble-t-il fait le choix dimanche de rester à l’Atlético Madrid. Problème : ses conseillers ont démenti l’information dès lundi. "A ce jour, on ne sait pas où Antoine jouera la saison prochaine, ont-ils écrit. Antoine n'a toujours pas acté son nouveau club. Et contrairement à tout ce qui s'est raconté ces derniers mois, il n'a signé aucun pré-contrat avec le Barça."

Antoine Griezmann a pourtant promis que son avenir serait scellé avant le Mondial, après le match des Bleus face à l’Italie. Le délai très court semble faire les affaires de l’Atlético, qui lui propose un salaire mirobolant (près de 20 millions d’euros annuels) : la clause libératoire de l’attaquant sera en effet divisée par deux le 1er juillet, pour passer à 100 millions d’euros. D’ici là, Griezmann devrait avoir pris sa décision.