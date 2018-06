Avant France - Argentine : Griezmann, les chiffres qui confirment la mauvaise impression

Il a beau dire que ça va bien. Ils ont beau assurer que tout va pour le mieux. Personne n'est dupe. Ni les autres. Ni lui. Antoine Griezmann sait qu'il est en train de passer à côté de sa Coupe du monde. Après le premier tour, son bilan est plus riche dans la colonne remplacements (3) que buts marqués (1). Et ça, personne ne l'avait vu venir.

Heureusement pour les Bleus et pour Grizou, si le train de la Coupe du monde est parti sans lui, l'international tricolore peut encore s'accrocher aux wagons et redevenir la locomotive qu'il fut à l'Euro. Ainsi, faire oublier un premier tour sans relief et sans saveur. Retour sur trois prestations inabouties.

Il évolue loin du but…

A défaut de les terminer, Antoine Griezmann a démarré tous les matches des Bleus depuis le début de la Coupe du monde. Il faisait partie du trident offensif qui a défié l'Australie, avec une petite tendance à traîner sur le côté droit. Puis, il a retrouvé son vieux compère Olivier Giroud, contre le Pérou et face au Danemark. A l'arrivée, une impression validée par sa "heat map" : depuis le début du Mondial, Antoine Griezmann joue loin de l'axe et du but. S'il bénéfice d'une liberté essentielle à son jeu, il a tendance de s'éloigner de la zone où on l'attend le plus : face au but. Près d'Olivier Giroud, également. S'il passe la moitié de ses matches dans les trente mètres adversaires, il est rarement là où il faut (seulement 11,6% du temps dans l'axe). Grizou y gagnerait à trouver l'intervalle, entre les lignes argentines, plus que de s'écarter.

…et de Giroud

Séparés lors du premier match alors que Griezmann est sorti quand Giroud entrait en jeu, les deux hommes n'ont pas encore renoué le lien qui semblait indéfectible depuis la seconde moitié de l'Euro. Si le joueur de l'Atlético a essayé de combiner avec l'attaquant de Chelsea, ça n'a jamais été une grande réussite. On retiendra juste une remise de la tête du numéro 9 vers le 7 face au Pérou. Et la demi-volée qui a suivi. Pour le reste, pas grand-chose. Quand Grizou a trouvé 3 fois Giroud en deux matches, l'avant-centre l'a touché à 4 reprises. Rarement dans les bonnes conditions. C'est peu. Pour ne pas dire famélique.

Un manque de tranchant…

Antoine Griezmann a parfois semblé manquer de tonus lors de la première phase du Mondial. Et de tranchant. Pour preuve, s'il frappe plus qu'habituellement (3 fois par match contre 1,9 fois lors de ses 11 premiers matches de la saison 2017/2018 sous le maillot bleu) et cadre plus (66,7% contre 56,3), il est évidemment moins en réussite puisqu'il lui a fallu un penalty pour débloquer son compteur. Un but tous les 9 tirs, contre tous les 5,3 cette saison avec les Bleus, ce n'est pas exactement pareil… même si les deux échantillons ne sont pas de même nature quantitative (3 matches contre 11) et qualitative (matches de Coupe du monde contre éliminatoires et amicaux).

Au niveau du jeu et des passes, il est moins piquant également puisque 0,7 de ses transmissions précédent un tir, contre 1,8 tout au long de la saison avec la France. Dans les trente derniers mètres, il ne réussit que 50% de ses passes, contre 74% cette saison. Les défenses regroupées y sont pour quelque chose. Mais elles n’expliquent pas tout.

Vidéo - Le débat Griezmann-Fekir ne peut pas (encore) exister 02:01

…et d'allant

Si l'activité générale d'Antoine Griezmann n'est pas en chute absolue, si ses ballons touchés et son activité ressemblent peu ou prou à ce qu'il fait en temps normal avec les Tricolores, sa réussite n'est pas au niveau escompté. Surtout, Antoine Griezmann semble jouer vers l'arrière plus qu'en direction du but. Ses passes vont invariablement vers les hommes qui le soutiennent plus que ceux qui sont devant lui ou à sa hauteur.

Cela n'est sans doute pas que de sa faute et cela dénote une forme de paralysie d'une attaque souvent prévisible et pas souvent dans le tempo. Mais il a également sa part de responsabilité dans le mutisme tricolore. Les coéquipiers qu'il a le plus trouvés ? Paul Pogba (8), Steven NZonzi et Thomas Lemar (7), Djibril Sibidé et Lucas Hernandez (6). Autant dire que le Colchonero a plus joué dans son dos que vers l'avant. Qui l'a trouvé ? N’Golo Kanté en majorité (18 fois), Ousmane Dembélé (7 passes), Paul Pogba, Djibril Sidibé, Lucas Hernandez et Raphaël Varane (6). Peu d'attaquants là aussi.