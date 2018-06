Avant France - Argentine, Samuel Umtiti raconte son Lionel Messi

Tout le monde le connaît. Mais lui, un peu mieux que les autres. Lui, c'est Samuel Umtiti. Et ça fait deux ans qu'il côtoie la bête au quotidien et défend sur elle tous les jours de l’année, ou presque, lors de séances d’entrainement qui valent bien certains matches officiels. Comme si cela ne suffisait pas, Umtiti va devoir se la coltiner samedi sous le soleil de plomb de Kazan, pour un match à la vie à la mort. Quatre-vingt-dix minutes (ou plus) qui compteront forcément quand il sera question de faire le bilan de l'immense carrière de Lionel Messi.

Avec une partie de ses copains de la défense bleue, Raphaël Varane (Real Madrid) et Lucas Hernandez (Atlético Madrid), qui croisent également La Pulga sur les terrains de Liga, Samuel Umtiti (FC Barcelone) se verrait bien entrer indirectement dans l'histoire et devenir l'autre fossoyeur des espoirs du génie argentin en Coupe du monde.

Vidéo - "Messi va devoir forcer sa nature et devenir un leader moral à l’image de Ronaldo" 02:36

La France n'a jamais autant lorgné le modèle allemand. Jusqu'à samedi, les Tricolores vont espérer imiter la Nationalmannschaft. Pas celle de 2018, évidemment. Mais celles de 2006, 2010 et 2014, qui avaient eu la peau de l'Argentine, deux fois en quart de finale, une fois en finale. Pour y parvenir, il faudra avant tout faire le job face au numéro 10 de l'Albiceleste. Le réduire au silence. Mission impossible ? Non. Compliquée ? Assurément.

" Même si je le vois H24 "

Dans les rangs bleus, personne ne se risquera à se lancer dans un "comment on s'y prend face à Messi". Parce que personne ne sait vraiment comment faire. Même Samuel Umtiti, qui observe le quintuple Ballon d’Or depuis deux ans maintenant... et n'est pas encore certain de la planète d'origine du numéro 10 blaugrana. "Même si je le vois H24, il a des qualités hors-normes. On va essayer de l'arrêter comme on peut", a-t-il confié jeudi matin en conférence de presse.

Au-delà du joueur, que tout le monde peut voir évoluer depuis plus d'une décennie aux quatre coins de l’Europe et du monde entier, Samuel Umtiti a appris à découvrir la personne qui se cache derrière le footballeur. S'il n'est pas allé jusqu'à échanger des textos avant leurs retrouvailles au Tatarstan, l'ancien Lyonnais assure que l'homme est aussi simple que le joueur est exceptionnel. "C'est une très bonne personne, agréable et qui aime rigoler. Comme tout le monde", assure-t-il.

Vidéo - L'Argentine, une bonne nouvelle pour les Bleus ? Nos journalistes ne sont pas d'accord 01:42

Le connaître mieux que les autres sur le terrain, ça doit quand même un peu servir, non ? Il ira peut-être en toucher un mot ou deux aux copains de la défense tricolore. Mais pas plus. On peut décider de tout face à Messi et que cela ne mène à rien. Cela ne serait pas la première fois. Parce que Leo, c'est autre chose. "Même si on le connait, qu'on analyse son positionnement, des fois à l'entrainement, c'est compliqué pour moi, assure Umtiti rigolard. Même quand on étudie son jeu, il peut nous mettre en difficulté".

" Si j’étais entraineur, je lui dirais de ne pas défendre... "

"J'ai l'impression qu'il ne vit pas le football comme nous, dans ses choix et sa vision du jeu, admire également l'international français qui, au passage, se dit prêt à relever le défi malgré un physique à ménager depuis quelques semaines. Il marque, marque, marque et ne lasse jamais. Il a ça en lui. Il n'aime pas perdre et veut toujours gagner des titres. Je ne m'attendais pas à voir ça quand je suis arrivé à Barcelone parce que c'est un joueur qui a déjà tout gagné. Mais c'est dans son état d'esprit. Son jeu, ses contrôles de balle, je trouve ça impressionnant, surtout que je suis un défenseur. Il a une touche technique qu'aucun autre joueur ne possède. Il ne va pas toujours dribbler, mais sur un crochet ou un double contact, il peut éliminer un joueur."

Lionel Messi a quand même bien un ou deux défauts ? Il ne s’arrache pas pour récupérer le ballon une fois qu’il est dans les pieds des autres, par exemple. A la bonne heure… "C’est un joueur qui apporte tellement offensivement. Si j’étais entraineur, je lui dirais de ne pas défendre, lance Umtiti sans détour. Après, moi, je le vois courir et, dans toutes les équipes, on voit des attaquants qui défendent un peu moins…" Finalement, la perfection n’est pas de ce monde. C’est presque rassurant. Presque…