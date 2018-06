Belgique - Tunisie (5-2) - "On a été ridicules" : Maâloul marqué par la débâcle tunisienne

Il avait les yeux rougis d'émotion avant le match pendant l'hymne de la Tunisie. Ils les avaient aussi après le coup de sifflet final. De désarroi cette fois-ci. Nabil Maâloul n'est pas près de digérer la déroute de la Tunisie, écrasée par la Belgique samedi à Moscou (5-2). Le sélectionneur tunisien était désolé de la prestation de son équipe après le coup de sifflet final. "Mais nous tenons à présenter nos excuses aux supporters tunisiens nombreux dans le stade, nous avons fait de notre mieux, nous tâcherons de nous améliorer à l'avenir", a-t-il lâché en conférence de presse.

Clairement, sa formation aurait pu mieux faire. Même si la Belgique était un trop gros morceau pour cette Tunisie. Ce que Maâloul n'a pas manqué de rappeler. "Comme nous nous y attendions, cela a été un match extrêmement difficile, extrêmement dur, a insisté le sélectionneur tunisien. Dès le tirage au sort, on savait que la Belgique serait un adversaire extrêmement difficile. Il ne faut pas oublier que les Belges sont supérieurs."

Donc la Tunisie n'avait pas le droit à l'erreur. Et au contraire, elle les a multipliées. Les Aigles de Carthage pouvaient difficilement faire une pire entame de match avec deux buts concédés dans le premier quart d'heure. Leur manque de rigueur défensive a été criant dès le coup d'envoi. Face à la Belgique, ça ne pardonne pas. "Pour moi, on a été ridicules vu la physionomie et le score, a estimé Maâloul. Prendre une débâcle 5 à 2, c'est ridicule. On n'a pas été ridicule quand on voit la possession (52-48 pour la Belgique), mais athlétiquement on n'a pas suivi".

"La Belgique aurait pu marquer plus de buts"

La Tunisie a aussi manqué de chance. Les sorties sur blessure de Dylan Bronn et Syam Ben Youssef en première période n'ont pas arrangé les affaires de la défense tunisienne. Pas plus que le penalty litigieux accordé aux Diables Rouges dès la 6e minute du match. Mais Maâloul n'a pas voulu se cacher derrière ces faits de jeu. "Je n'ai pas vu la séquence en vidéo mais si la VAR dit qu'il y avait faute, pour moi c'est bon, a-t-il avancé. Et même si le penalty n'avait pas été accordé, l'équipe belge aurait pu marquer plus de buts s'il n'y avait pas eu notre gardien qui a très très bien joué."

Les parades de Farouk Ben Mustapha n'ont pas suffi. Et les chances de qualification de la Tunisie, déjà battue par l'Angleterre (2-1) pour son entrée dans le tournoi, sont désormais bien minces après ce deuxième revers. Maâloul doit maintenant trouver les mots justes pour remotiver ses troupes avant le match face au Panama. Cela ne s'annonce pas simple. "Sur notre premier match on nous a reproché de mettre l'accent sur la défense et de ne pas assez attaquer, aujourd'hui on nous reproche nos erreurs de défense", a-t-il déploré. Il lui reste cinq jours pour trouver le juste milieu.