Moments forts, désillusions, favoris pour la suite : le bilan complet du 1er tour

Quels ont été les trois moments forts de ce premier tour ?

Alvaro FERRERES (Eurosport.es - Espagne) :

1. L'élimination de l'Allemagne, sans aucun doute. C'est la grosse info de cette première phase. Le champion sortant a livré son pire tournoi depuis longtemps. Il est clair que Joachim Löw n'a pas été capable de trouver les solutions pour donner des alternatives à une équipe qui avait besoin de sang neuf et d'un regain d'énergie dans son onze de départ.

2. L'arrivée de Hierro sur le banc espagnol. L'une des sélections majeures de cette Coupe du monde a dû expérimenter une situation assez surréaliste avec le départ de Lopetegui au dernier moment. Malgré l'intention de l'ensemble de l'équipe de maintenir le calme au sein du groupe et de donner un aspect normal à ses matches, cette controverse a poursuivi la sélection espagnole tout au long de ce premier tour.

3. La qualification épique de l'Argentine. Les larmes des joueurs sur le terrain, celles des supporters dans les tribunes... Ce fut un des moments forts émotionnellement de ce début de Mondial. La pression que subissent les Argentins est assez incroyable, même si ce n'est certes pas une nouveauté.

Florian BOGNER (Eurosport.de - Allemagne) :

1. Le coup franc égalisateur de Cristiano Ronaldo contre l'Espagne. Ce fut le sommet de ce qui restera peut-être comme le meilleur match que nous verrons dans cette Coupe du monde.

2. Le coup franc de Toni Kroos pour offrir la victoire à l'Allemagne face à la Suède. Les Allemands pensaient que ce serait le point de départ de quelque chose, mais en réalité, cela aura été le sommet de leur Mondial...

3. Le coup de tête de Mats Hummels à la 87e minute contre la Corée du Sud. S'il avait marqué, cela aurait évité une catastrophe à la Mannschaft. Maintenant, tout semble s'écrouler pour le football allemand depuis mercredi.

Cristiano Ronaldo célèbre son deuxième but lors du match de Coupe du monde Portugal-Espagne, le 15 juin 2018 à Sotchi.Getty Images

Laurent VERGNE (Eurosport.fr - France) :

1. L'élimination de l'Allemagne. Parce que la Mannschaft était championne du monde en titre mais plus encore pour l'ensemble de son œuvre en phase finale. Il y a des choses, comme ça, qui sont difficilement envisageables. Et même si les Allemands paraissaient moins fringants que lors des dernières compétitions, les voir disparaitre dès le premier tour n'en reste pas moins un choc.

2. Le dénouement fou du groupe A. On aurait pu penser que le Portugal et l'Espagne allaient valider tranquillement leur billet pour les huitièmes face à l'Iran et au Maroc, mais cette soirée a viré au thriller aussi inattendu que savoureux. Si la logique a été respectée au final, les émotions ont été au rendez-vous.

3. Dans la même lignée, et cela aurait été une des grandes vertus de cette première phase, beaucoup de matches se sont joués dans les derniers instants. La qualification de l'Argentine, à l'arraché, en est le meilleur exemple. Qui sait, ce sera peut-être un des grands tournants de ce Mondial si l'Albiceleste arrive enfin à exploiter son potentiel.

Tom ADAMS (Eurosport.co.uk - Angleterre)

1. L'élimination de l'Allemagne et surtout le deuxième but incompréhensible marqué par la Corée. La décision inexplicable de Neuer de jouer milieu de terrain ressemble au symbole parfait de cette Allemagne apathique et absente avec cette réalisation de Son dans un but vide. La Mannschaft dehors, c'est évidemment l'évènement de cette Coupe du monde.

2. Le coup franc de Ronaldo face à l'Espagne. On dirait que c'était il y a une éternité mais son triplé face à l'Espagne est déjà historique, iconique. Son aspect clutch est évidemment à souligner : marquer ce coup franc dans ce moment fatidique... Et la célébration qui va avec. Cela a donné le ton pour cette phase de groupe.

3. Le but vainqueur d'Harry Kane face à la Tunisie. Après une excellente première période, où l'équipe promise par Gareth Southgate semblait voir le jour, les Three Lions sont retombés dans leurs travers en deuxième période. Au bon endroit au bon moment, Kane a délivré l'Angleterre. Les bières ont volé dans les pubs et l'espoir est né autour de cette formation jeune, enthousiasmante. Reste à savoir jusqu'où cette euphorie ira.

Stefano DOLCI (Eurosport.it - Italie)

1. L'élimination de l'Allemagne, une grande surprise pour nous. On pensait tous qu'à la fin, Low et ses hommes auraient trouvé une solution pour se qualifier. On ne croyait pas à ce que l'on voyait : L'Allemagne était si mauvaise contre la Corée du Sud... Un manque d'efforts, peu d'idée, pas de frappes cadrés : un autre champion du monde est tombé !

2. La fin complètement folle du Groupe B... Quelle soirée ! L'Iran a eu l’opportunité de battre le Portugal et le Maroc a presque battu l'Espagne. Tout ça en une soirée et quelques minutes : le football à son paroxysme.

3. Argentine-Nigéria, le match entier et ses dernières minutes. La manière dont l'Argentine s'est sauvée au bord du vide, le but de Messi, celui de Rojo... Et surtout, les réactions emblématiques de Diego Armando Maradona : un formidable génie à sa manière, à l'intérieur comme à l'extérieur du terrain.

Marcos Rojo et Lionel MessiGetty Images

Quel joueur peut être considéré comme une révélation ?

A.F. : Aleksandr Golovin. Le milieu de terrain russe a une grande finesse technique, une vraie vision du jeu et il est vraiment une des révélations de ce Mondial. Le FC Barcelone s'intéresse à lui et je pense que son style de jeu pourrait correspondre à l'identité et aux besoins du Barça. Ils partagent la même philosophie.

F.B. : J'en citerai trois. Ndidi. Excellent milieu défensif pour le Nigeria, déjà le patron d'une équipe jeune et talentueuse. Hirving Lozano. Il a tué l'Allemagne. Un redoutable joueur de contre pour le Mexique. Et enfin Jo, le gardien de but coréen. Il n'était que le troisième gardien de sa sélection avant le Mondial, mais il a été titularisé pour sa taille. Amenez-le en Europe !

Hirving Lozano (Mexique) contre l'Allemagne.Getty Images

L.V. Ceux qui suivent l'Eredivisie le connaissent déjà. Arrivé au PSV Eindhoven, l'été dernier, Hirving Lozano s'est vite adapté à son nouvel environnement. Mais à 23 ans, l'ailier mexicain s'est révélé au plus grand nombre dans ce début de Mondial, notamment avec son but victorieux contre l'Allemagne. S'il brille encore contre le Brésil, sa cote, déjà à la hausse, pourrait bien s'envoler. Le PSV sera peut-être bientôt trop petit pour lui.

T.A : Juan Quintero. On connaissait tous James Rodriguez après son fabuleux Mondial 2014. Son collègue peut être la sensation de celui-ci. Pour moi, Quintero, avec toute sa panoplie, a presque éclipsé James. Il a contribué aux buts colombiens lors des trois matches et son coup franc délicieux face au Japon est fantastique. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Anglais...

S.D : Je le connaissais avant le Mondial, mais Juan Quintero m'a vraiment impressionné. Il a été le vrai "jefe" de la Colombie, même en l'absence de James Rodriguez. Un joueur habile, avec un bon pied gauche et un QI foot vraiment élévé. Véritable meneur de jeu et leader des Cafeteros. Le joueur qui s'est le plus amélioré.

Qui est le favori pour le titre et votre opinion a-t-elle changé par rapport à il y a deux semaines ?

A.F. : Le Brésil. Avant cette Coupe du monde, j'aurais placé le Brésil avec l'Espagne et l'Allemagne comme le trio de favoris assez clair, devant la France et l'Argentine. mais sur ce qu'on a vu, même sans être parfait, le Brésil me semble être le candidat le plus solide.

F.B. : Les favoris sont l'Espagne et le Brésil pour moi. Ils le sont toujours. C'était déjà mon avis avant le début de la Coupe du monde. Mais j'ai envie d'y ajouter la Belgique, s'ils parviennent à trouver un meilleur équilibre défensif dans le 3-4-2-1. Carrasco ne peut être maintenu dans cette position face à des équipes plus fortes. La Croatie est mon joker.

L.V. : La donne n'a pas fondamentalement changé. Mais l'élimination de l'Allemagne et la répartition des équipes dans le tableau permet d'y voir un peu plus clair. L'Espagne pourrait bien être la grande gagnante. La Roja fait office de grande favorite dans le bas du tableau alors que Brésil, Argentine, France, Portugal ou Uruguay vont s'écharper dans la partie haute. Même si elle a ses propres lacunes, l'Espagne a les cartes en main pour atteindre la finale. En haut, le Brésil et le Portugal ont le profil : pas séduisants mais solides.

T.A : J'avais mis le Brésil au début de la compétition et rien n'a fondamentalement changé. Avec l'Allemagne dehors, des équipes qui semblent loin du niveau attendu (France, Argentine), la Selecao semble être dans les temps. La Croatie peut jouer les troubles-fêtes, tout comme la Belgique. Quant à l'Espagne, le tableau semble les désigner d'ores et déjà comme finaliste.

S.D : Je pensais que le Brésil pourrait le faire, et je le pense encore. Mais l'équipe de Tite n'est pas si invincible que ça et il y a d'autres équipes (comme la Belgique ou la France) qui peuvent atteindre le sommet du monde. Le Brésil reste pour moi l'équipe la plus forte. Et celle avec le meilleur joueur d'un point de vue individuel.

Le BrésilGetty Images

Quelle équipe a le plus déçu et le plus agréablement surpris ?

A.F. : Impossible de ne pas penser à l'Allemagne à cause de son élimination. La Croatie est la plus belle "surprise". Non seulement parce qu'elle a signé trois victoires autoritaires, mais aussi pour ce qu'elle a montré et son style de jeu engageant.

F.B. : Malheureusement, l'Allemagne, pour des raisons évidentes, est le flop du Mondial. Mais, toutes proportions gardées, j'y ajouterais le Maroc, dont j'attendais beaucoup plus dans ce premier tour. J'ai aussi trouvé la France étonnamment insipide et sans inspiration en dépit de sa première place dans son groupe. L'Argentine n'a aucune structure non plus, Sampaoli essaie toujours de trouver de la cohésion. Ce sera un match intéressant contre la France.

La plus belle surprise, pour moi, c'est la Croatie. Tactiquement, surtout. Dalic a pris des décisions claires et inspirées. Il pourrait bien être le sélectionneur de ce Mondial. La Russie aussi, est une jolie surprise. je ne els croyais pas capables d'atteindre ce niveau mais Cherchesov a fait des choix judicieux lui aussi. Chapeau à la Suède aussi pour avoir surmonté le dénouement du match contre l'Allemagne et le tourbillon infâme dans lequel Durmaz a été pris.

Vidéo - Durmaz et la Suède : "Merde au racisme !" 01:27

L.V. : L'Allemagne est évidemment le gros bide de cette première phase, en tout cas sur le plan des résultats bruts, mais elle n'est pas la seule déception. Globalement, l'Afrique constitue une énorme désillusion. Aucune équipe en vie après le premier tour c'est du jamais vu depuis 1982. Enfin, certains ténors ont affiché un visage médiocre, à commencer par la France et l'Argentine. Mais pour eux, le jugement reste en suspens...

T.A : L'Allemagne, et de loin. Mais la contribution générale de l'Afrique est aussi très décevante. En terme de surprise, la Russie a fait lever des sourcils mais je choisirais l'Iran. Ils ne sont pas en huitièmes de finale, certes, mais aller gratter quatre points dans un groupe avec l'Espagne et le Portugal est à souligner. Et leur partition mêlée de cinéma, de plongeons et d'émotions était vraiment géniale.

S.D : Je ne crois pas au Portugal. Par contre, je ne m'attendais pas à un Uruguay si consistant à ce stade du tournoi. Évidemment, le vainqueur entre la Suède et la Suisse devra être considéré comme une surprise.

Isco face à l'IranGetty Images

Dans cette phase finale, quelle affiche avez-vous le plus envie de voir d'ici la finale ?

A.F. : Pour ne parler que des huitièmes de finale, France - Argentine est sans aucun doute l'affiche la plus intéressante. Un vrai grand choc.

F.B. : Comme je le disais, j'attends avec un certain intérêt le France - Argentine en huitièmes, entre deux équipes qui se cherchent tactiquement. Le Portugal-Uruguay est aussi une rencontre que je vais suivre avec beaucoup de curiosité entre deux vrais outsiders. Et pour finir avec les huitièmes, je continue de penser que le Mexique peut avoir une chance contre le Brésil. Au-delà, j'espère un Croatie-Espagne en quarts, pour savoir à quel point Dalic est bon. Et qui ne voudrait pas voir un quart de finale entre Messi et Ronaldo ? Désolé, la France...

L.V. : Pour le jeu, un quart de finale entre l'Espagne et la Croatie fait quand même très envie. Potentiellement l'affiche la plus séduisante de ce tableau final entre deux formations au collectif plus qu'intéressant. D'un point de vue franco-français, une demi France-Brésil, après la finale de 1998 et le quart de 2006 ancrerait un peu plus ce duel comme un classique de l'ère moderne. Mais nous en sommes (très) loin.

T.A : Brésil - Espagne serait une finale fantastique mais il y a beaucoup de matches avant que cela se produise. En quarts, deux matches de folie se profilent : Argentine - Portugal avec le match Messi - Ronaldo. Mais surtout, peut-être plus réjouissant en terme de football, un Croatie - Espagne. Le meilleur milieu de la compétition - Busquets, Iniesta, Silva etc - qui peut se faire éliminer par une paire de stars en Liga - Modric, Rakitic - serait un duel fascinant.

S.D : Brésil-Belgique, quart de finale : mes deux favoris l'un contre l'autre. J'ai de grandes attentes pour ce choc. Mais avant... le Japon et le Mexique!