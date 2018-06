Bleus - France-Danemark (0-0)

Olivier Giroud n'a visiblement pas tenu compte des consignes ou des éléments de langage fournis par le staff. Alors que certains joueurs de l'équipe de France se sont satisfaits de la première place sans trop rentrer dans les détails, alors que d'autres - Lemar, Dembélé, Areola, Kimpembe - profitaient de son numéro face aux micros pour filer en douce dans son ombre, l'avant-centre des Bleus ne s'est pas caché. Ce match ne lui a pas plu, la prestation d'ensemble des Bleus ne lui a pas plu, sa performance ne lui a pas plu.

"On n'est pas aveugle", a tranché un Giroud franc, comme souvent. "On n'est pas satisfait de notre rendement. On sait qu'il y a des choses à améliorer, on a tous été en dessous." Difficile de lui donner tort. Cinq jours après s'être remis à l'endroit face au Pérou (1-0), la France a rechuté. Notamment son animation offensive au moins aussi inefficace que lors de l'entame face à l'Australie (2-1). Il a manqué beaucoup d'ingrédients à Moscou : "Un peu plus de fougue, de folie. Il aurait fallu être un peu plus entreprenant et tenter plus de choses", a diagnostiqué Giroud.

Vidéo - "Griezmann a épuisé sa ligne de crédit" 01:03

"Nombreux à ne pas avoir été au niveau"

L'attaquant de Chelsea n'épargne personne : "On a réussi des changements d’ailes intéressants et on aurait pu finir sur des bonnes situations de centres mais on n’a pas trop réussi à le faire. On n’a pas été très efficaces dans la dernière passe ou dans la finition. En première mi-temps, ce n’était pas trop mal mais en deuxième, c’était une purge. Ça n’excuse pas tout, attention ! Mais pour jouer un beau match de foot, il faut être deux équipes."

Si prompt à tresser ses propres louanges en conférence de presse après un but et/ou un match réussi, Giroud s'est montré très lucide sur son cas malgré la tournure des évènements : "On a été nombreux, moi le premier, à ne pas avoir été à notre niveau technique. J’étais tellement frustré qu’à la fin, j’ai tenté un drop." Difficile de lui donner tort. La tour de contrôle de l'équipe de France a tout raté.

Dans le jeu de remise, il était à contretemps et comme Antoine Griezmann n'était pas dans un grand soir, Giroud a aussi payé le manque de soutien à ses côtés. "Il ne faut pas faire une fixation sur Grizi", a-t-il prévenu. "On a envie d’oublier ce match et surtout retenir la qualification et la première place. C’est tout ce qu’on voulait mais on peut bien mieux faire et ça commence dès samedi." Cette bouillie du mardi après-midi ne remettra pas en cause son statut. Deschamps devrait s'appuyer sur ce qu'il a vu de mieux, ou de moins pire, depuis le début de la compétition et on reverra sans doute l'équipe qui a démarré face le Pérou en 8e de finale. Giroud sera en pointe malgré "la purge" du jour.