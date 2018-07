Bleus - France - Uruguay - Tolisso, à fleur de peau ?

Une préparation aux petits oignons. Durant les semaines qui ont précédé la Coupe du monde, on n'a vu que lui. A la récupération, à la construction, devant, derrière, au milieu : Corentin Tolisso a gagné ses galons de titulaire à l'issue de trois semaines flamboyantes. Et puis, patatras. L'Australie, premier match en Coupe du monde, des mauvais choix, des mauvais placements, des imprécisions techniques. Depuis, il a disparu du onze. "C'était mon premier match en Coupe du monde, il faut que je joue plus libéré comme en préparation, que je sois plus concentré", a témoigné quelques jours plus tard un Tolisso qui ne s'est pas ménagé. Lucide, il sait qu'il est passé à côté de son premier grand rendez-vous international.

" Il est jeune et n’a pas disputé de matches internationaux de cette intensité-là, mais son implication à l’entraînement est très intéressante", a commenté cette semaine Guy Stephan, l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps. "L’expérience, il va l’acquérir au fil des matches, même s’il y a beaucoup de concurrence." Est-ce la dose émotionnelle qui lui a fait perdre le fil de son match ? Ce n'est pas la première fois que Corentin Tolisso rate une match de prestige. Sous le maillot de l'OL, il s'est noyé et a parfois perdu les pédales lors de ses trois derniers derbies disputés à Geoffroy-Guichard.

Vidéo - "Tolisso, la solution naturelle à défaut d'être idéale pour remplacer Matuidi" 02:48

"Il peut se mettre une pression et déjouer"

Lors du naufrage lyonnais en 2014 (3-0), il rate une relance facile, Renaud Cohade inscrit le dernier but stéphanois et Tolisso rejoint quelques secondes plus tard le banc en pleurs. En janvier 2016, sa passe en retrait permet à Soderlund d'inscrire le seul but du match (1-0) et un an plus tard, expulsé logiquement après avoir violemment taclé Fabien Lemoine, il avoue "avoir pété un câble." Un enchainement qui pose question sur sa capacité à aborder les matches à forte intensité émotionnelle.

"Je n'ai pas ce souvenir de lui", a tranché Gerard Bonneau, ancien responsable du recrutement à l'OL. "Je dirai surtout qu'il avait parfois du mal à gérer d'être le douzième homme ou celui dont le statut peut être remis en cause. Quand il n'était pas titulaire indiscutable, il pouvait en faire un peu trop. Il peut se mettre une pression et déjouer." Une situation dans laquelle il se trouve actuellement en équipe de France. Chez les Bleus, Tolisso partage avec Fekir et Dembélé ce statut de douzième homme. "Au Bayern aussi, il y a énormément de concurrence", a rappelé Tolisso en conférence de presse à Istra. "Mais je sais qu'on me fait confiance." Le mot clé pour le décrypter : la confiance. "Il a besoin de se sentir indispensable", continue Bonneau.

Vidéo - "Pas de raison d'avoir peur de l'Uruguay mais…" 01:40

Le sang chaud ?

"S'il démarre contre l'Uruguay, je lui conseille de commencer par des passes de sécurité", nous a confié Bernard Lacombe qui l'a bien connu à Lyon. "Avec Giresse à Bordeaux, on démarrait toujours par des ballons tranquilles dans les pieds avant de monter dans les tours." L'Uruguay est un match qui peut lancer son tournoi. Le Munichois, si à l'aise techniquement, aime aussi le combat. Un registre dans lequel il excelle. "Il sait faire", constate Lacombe. "Mais il devra faire attention à la provocation. On sent que parfois, ça le titille. C'est souvent quand il est mal placé qu'il a le sang chaud et qu'il s'emporte." Même s'il n'est pas un joueur méchant (un seul rouge depuis le début de sa carrière). S'il joue vendredi, il devra se servir de son expérience au Bayern Munich pour ne pas tomber dans le panneau. Le match raté face à l'Australie peut lui être pardonné. Après l'Uruguay, il pourrait ne plus y avoir de seconde chance.