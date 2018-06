Bleus - Quels coiffeurs face au Danemark ?

Didier Deschamps a fini par en prendre l'habitude. Depuis sa prise de fonction à l'été 2012, la France s'est toujours qualifiée pour les 8es de finale après deux matches de poule. A L'Euro comme au Mondial brésilien, le sélectionneur a profité de la troisième rencontre pour changer la moitié de son équipe-type pour deux nuls à la clé face à l'Equateur (0-0) et la Suisse (0-0). Il n'y a pas de raison pour que ça change. Mardi à Moscou, de nouvelles têtes émergeront dans son onze parce qu'il faut bien gérer la fatigue, relancer certaines individualités et gérer les potentielles suspensions pour les 8es. Qui a des chances de débuter ? Tentatives de réponse.

Steve Mandanda et Alphonse Areola

Chance de débuter : 0%

Chance d'inverser la hiérarchie : 0%

Au Brésil comme à l'Euro, Didier Deschamps a maintenu sa confiance en Hugo Lloris lors du dernier match de groupe. Le capitaine des Bleus est intouchable et son poste ne l'expose pas au même degré d'usure que les joueurs de champ.

Djibril Sidibé

Chance de débuter : 99%

Chance d'inverser la hiérarchie : 40%

Incontournable depuis l'Euro, il pensait débuter la Coupe du monde dans la peau d'un titulaire. Une blessure au genou et l'émergence de Benjamin Pavard ont contrarié ses plans. Sidibé assure désormais "être à 1000%" et on voit mal Didier Deschamps le clouer sur le banc face au Danemark. Cette rencontre doit lui permettre de prouver qu'il fait encore le match avec le défenseur de Stuttgart et qu'il reste une alternative très sérieuse. Une grande prestation pourrait même lui permettre d'inverser les rôles : Pavard s'est montré fébrile face au Pérou dans la relance et le camp adverse. Et Didier Deschamps n'est pas un obstiné.

Vidéo - "Entre Sidibé et Pavard, l'écart est infime" 02:29

Adil Rami

Chance de débuter : 30%

Chance d'inverser la hiérarchie : 0%

Didier Deschamps ne va pas changer toute sa défense et devrait conserver son patron, Raphaël Varane. Rami est sa doublure et pourrait passer son tour contre le Danemark. Sauf pépin physique du Madrilène, ce qui ne reste jamais à exclure, Rami devrait vivre ce Mondial depuis le banc de touche.

Presnel Kimpembe

Chance de débuter : 75%

Chance d'inverser la hiérarchie : 5%

Samuel Umtiti a le genou qui siffle depuis le début de la compétition. Le Barcelonais a déjà été dispensé de quelques entraînements dont le dernier en date, celui de samedi. Deschamps devrait le gérer d'autant que l'ancien Lyonnais a été victime d'une sacrée béquille face au Pérou. Jeudi à Iékaterinbourg, c'est Presnel Kimpembe qui s'est échauffé quand Umtiti souffrait. Un signe. Le Parisien devrait suppléer Umtiti face au Danemark mais, du haut de ses deux sélections, il a très peu de chances d'inverser la hiérarchie.

Benjamin Mendy

Chance de débuter : 60%

Chance d'inverser la hiérarchie : 10%

Un gros point d'interrogation entoure l'état de forme de Benjamin Mendy. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, il n'a plus joué plus d'une heure dans un match depuis huit mois. Lucas Hernandez lui est logiquement passé devant avec autorité et aplomb. Mendy a besoin de de temps de jeu face au Danemark au risque de ne pas disputer la moindre minute en Russie. Deschamps devrait le lancer dans le grand bain à Moscou. Le Mancunien a toutefois peu de chances d'inquiéter la révélation de ce début de tournoi : Lucas Hernandez.

Benjamin Mendy face aux U19 du SpartakGetty Images

Steven Nzonzi

Chance de débuter : 40%

Chance d'inverser la hiérarchie : 0%

Nzonzi a une chance : les trois joueurs sous la menace d'une suspension (Tolisso, Matuidi et Pogba) sont tous des milieux de terrain. Voilà qui lui ouvre en grand la porte pour le Danemark. Mais il reste la doublure de Kanté et le milieu de Chelsea a une telle importance dans le système qu'il est risqué de s'en passer. Après le match face au Pérou, Lloris rappelait que Kanté était "le point d'équilibre" de l'équipe. Qu'il joue ou non mardi, Nzonzi est la doublure du meilleur Bleu de la compétition. Il terminera cette Coupe du monde dans la peau d'un remplaçant.

Corentin Tolisso

Chance de débuter : 70%

Chance d'inverser la hiérarchie : 5%

Pour remplacer Pogba, averti face au Pérou, Tolisso est le candidat naturel. Problème, lui aussi reste sous le coup d'une suspension. A choisir, Deschamps préférera sans doute prendre le risque avec le milieu du Bayern au vu du volume de jeu de Pogba en Russie. Si efficace en préparation, Tolisso a laissé passer sa chance face à l'Australie et le passage en 4-4-2 ne joue pas en sa faveur. Même une grande prestation de l'ancien Lyonnais face au Danemark ne remettra pas en cause le statut de Pogba et encore moins celui de Kanté.

Thomas Lemar

Chance de débuter : 80%

Chance d'inverser la hiérarchie : 40%

C'est le grand mystère de ce début de compétition : la disparition de Thomas Lemar. Le néo-Madrilène n'a pas disputé la moindre minute de jeu et Deschamps lui a préféré Matuidi dans un rôle d'ailier gauche face au Pérou. C'est dire l'estime qu'il lui porte en ce moment. Malgré tout, Matuidi est sous le coup d'une suspension et le passage au 4-4-2 a fait grimper la cote du Guadeloupéen. Un excellent Lemar rendrait service à une formation qui manque d'ailier gauche et de spécialiste des coups de pied arrêtés. Il jouera gros face au Danemark : soit il reste sur le banc et sa Coupe du monde est terminée, soit il débute et il aura l'occasion de prouver qu'il vaut mieux que Matuidi à gauche.

Vidéo - "Le Danemark, c'est le tournant du Mondial de Lemar" 00:49

Ousmane Dembélé

Chance de débuter : 50%

Chance d'inverser la hiérarchie : 10%

Comme Tolisso, il a laissé passer sa chance en ratant son match face à l'Australie. Le passage en 4-4-2 ne lui rend pas service et le voilà désormais installé dans un rôle de joker de luxe. Malgré tout, Kylian Mbappé, très utilisé depuis le début du rassemblement, pourrait souffler pour ce troisième match et laisser le champ libre à Dembélé. Mais le Parisien a beaucoup trop d'avance sur le Barcelonais et même un grand match de Dembélé ne changerait pas la donne.

Florian Thauvin

Chance de débuter : 20%

Chance d'inverser la hiérarchie : 0%

Thauvin est la troisième solution sur le côté droit et il est bien difficile de l'imaginer débuter face au Danemark. Il peut espérer entrer en cours de jeu si tout se passe bien. Voilà aujourd'hui son seul espoir de grappiller quelques minutes en Coupe du monde. Didier Deschamps n'a pas caché qu'il l'avait sélectionné pour son état d'esprit irréprochable. Il doit se contenter de jouer les remplaçants modèles.

Nabil Fekir

Chance de débuter : 40%

Chance d'inverser la hiérarchie : 10%

Voilà un curieux paradoxe : Nabil Fekir est le remplaçant au temps de jeu le plus élevé dans ce Mondial mais il n'est pas certain de débuter face au Danemark. La faute à Antoine Griezmann, dont il est la doublure. Le Madrilène vit un début de compétition compliqué et il serait bien malvenu de le clouer sur le banc face au Danemark. Cette troisième rencontre doit lui servir à lancer sa Coupe du monde… à moins qu'il tire franchement la langue. Fekir pourrait prendre la place de Giroud, mais tout le système serait remis en cause et la tour de contrôle des Bleus, qui n'a pas débuté le premier match, en a sous la semelle.