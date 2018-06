Coupe du monde 2018 - Belgique-Tunisie : Les Aigles de Carthage veulent montrer leur "vrai visage"

La Tunisie veut continuer à y croire. Battue tardivement par une équipe d'Angleterre maladroite, lundi dernier lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, la sélection dirigée par Nabil Maaloul est dans l'obligation d'obtenir un résultat face à la Belgique, samedi, à Moscou. Une défaite conjuguée à un succès ou un nul de l'Angleterre face au Panama pourrait mettre fin à ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale. Le coup serait rude pour cette jeune équipe.

Très maladroite offensivement, peu capable de produire du jeu, la Tunisie a fait dans la réaction face aux Three Lions en début de semaine. Une façon de procéder peu académique et efficace qui a failli fonctionner. Mais les carences défensives sur coups de pied arrêtés ont coputé une défaite frustrante mais logique aux coéquipiers deWahbi Khazri. "Il est vrai que l'équipe tunisienne ressent de la pression aujourd'hui. Nous devons gagner, nous n'avons pas le choix, nous ferons de notre mieux. Nous essaierons d'éviter de reproduire les erreurs que nous avons commises contre l'Angleterre", a prévenu Nabil Maaloul, son sélectionneur, lors de son passage en conférence de presse.

Un 4-3-3 plus offensif face à la Belgique

Pour affronter une Belgique beaucoup plus méthodique que l'Angleterre, mais tout aussi redoutable techniquement, le technicien des Aigles de Carthage souhaite offrir un esprit plus offensif. "Peut-être que nous opterons pour un style de jeu différent. L'Angleterre avait des milieux de terrain très solides. Pour ce qui est de l'équipe de Belgique il y a des attaquants très forts avec Romelu Lukaku et Eden Hazard et des meneurs de jeu qui sont aussi des finisseurs en milieu de terrain comme Kevin de Bruyne. On va essayer de couper le lien entre De Bruyne et Hazard. Nous devons adapter notre style de jeu".

Si le schéma en 4-3-3 devrait rester en place, il y aura des changements au niveau des troupes. Anis Badri, aligné dans l'entrejeu contre l'Angleterre, va monter d'un cran au profit de Saïfeddine Khaoui. La victime de ce remaniement est Naïm Sliti qui va sortir du onze de départ. Reconverti comme seconde attaquant au Stade Rennais, Wahbi Khazri va continuer à mener l'attaque. Revenchard, l'ancien bordelais n'a pas aimé la production face aux Anglais. "On a été inoffensifs, on n'a pas réussi à créer le danger, c'est un des seuls matches depuis que je suis en sélection où on a aussi rarement créé le danger. Mais ne comptez pas sur moi pour tout remettre en cause et tout jeter à la poubelle, au contraire."

" Notre premier match ne reflète pas notre équipe "

Sous pression pour son retour en Coupe du monde, douze années après sa dernière apparition lors du Mondial 2006, la Tunisie veut éviter de revivre son tournoi raté en Allemagne où elle n'avait ramené qu'un petit point (obtenu face à l'Arabie Saoudite lors du premier match, 2-2). Le niveau équilibré de la compétition laisse pourtant des espoirs à Nabil Maaloul. "Depuis le début de cette Coupe du Monde, il n'y a pas eu de matches faciles. J'ai regardé la rencontre entre le Brésil et le Costa Rica et malgré la différence de niveau, les deux buts ont été marqués vers la fin de la rencontre. Lors de notre match contre l'Angleterre, nous avons joué sur un pied d'égalité, nous avons représenté une menace pour une équipe de gros calibre. La Tunisie a des armes, des qualités offensives, et nous allons le prouver".

Khazri, capitaine de cette sélection, va dans le même sens : la Tunisie n'a pas encore montré toutes ses armes. Elle a un peu plus que du coeur. "On a de grosses qualités, on a une belle équipe on a une équipe jeune, un groupe soudé, je sens qu'on va le montrer demain parce que tout le monde est confiant, tout le monde a envie de faire un gros match. Il faudra sortir de ses 90 minutes sans regrets en ayant tout donné", a précisé le joueur du Stade Rennais. "Je pense que notre premier match ne reflète pas notre équipe, j'espère qu'on aura à coeur de montrer ce qu'est vraiment l'équipe nationale de Tunisie. Je ne sais pas si il y avait du stress ou pas. S'il y a eu de la pression, j'espère qu'on l'aura mise de côté".