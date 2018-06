Coupe du monde 2018 - Une puissance de feu pour une deuxième étoile ?

FRANCE

Palmarès : Vainqueur du Mondial 1998, Champion d'Europe 1984 et 2000, Médaille d'or aux JO de 1984

Classement Fifa : 7e

Son parcours en qualification

La France a validé son billet pour la Russie en prenant assez logiquement la première place du groupe A des éliminatoires de la zone Europe avec quatre points d'avance sur la Suède. Elle a remporté sept victoires mais aussi connu quelques résultats décevants avec nul 0-0 en Biélorussie au début de sa campagne et un autre sur le même score devant le modeste Luxembourg. Elle a connu son unique frayeur en Suède avec une défaite sur le fil à cause d'une erreur de son gardien et capitaine Hugo Lloris en juin 2017 (2-1).

Olivier Giroud, auteur d'un triplé avec l'équipe de France contre le Paraguay - 2017Getty Images

Le onze de la France

Lloris (cap) - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy - Pogba, Kanté, Matuidi - Griezmann - Mbappé, Giroud

La star

Antoine Griezmann n'a jamais joué au plus haut niveau en France mais il sera bien le fer de lance des Bleus en Russie. Parti très tôt en Espagne, l'attaquant de 27 ans a débuté à la Real Sociedad où ses performances lui ont permis d'être appelé en sélection en mars 2014 puis de disputer le Mondial au Brésil. Transféré à l'Atlético Madrid dans la foulée, il a su peaufiner ses qualités techniques tout en gagnant en régularité, en combativité et en efficacité. Le gaucher a ainsi pu porter les Bleus jusqu'en finale de l'Euro 2016, dont il a fini meilleur buteur et meilleur joueur.

Antoine Griezmann France Euro 2016Panoramic

Le jeune à suivre

Malgré ses 19 ans, Kylian Mbappé constituera bien l'une des grandes armes offensives des Bleus au Mondial. Il a émergé la saison dernière comme l'un des plus grands espoirs mondiaux et a activement participé à la conquête du titre de champion de France de Monaco mais aussi à sa jolie campagne en Ligue des champions.

Kylian Mbappé lors de France - EspagneAFP

Appelé pour la première fois en équipe de France en mars 2017, cet attaquant technique et ultra-rapide a marqué son premier but en sélection en août de la même année. Le même jour, il a rejoint le PSG où il a réussi à trouver ses marques au côté de joueurs bien plus réputés comme Neymar et a conquis un nouveau titre de champion.

Le sélectionneur

Didier Deschamps a d'abord connu la gloire en tant que joueur et a été le premier à soulever l'unique Ligue des champions d'un club français avec l'OM en 1993 avant de remporter la Coupe du monde 1998 et l'Euro 2000 avec les Bleus. Devenu entraîneur en 2001, il a débuté sa nouvelle carrière à Monaco et atteint la finale de la Ligue des champions en 2004.

Le PSG n'a pas la même chance que DeschampsEurosport

Après des expériences réussies à la Juventus puis à Marseille, le technicien de 49 ans a pris la succession de Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France en 2012. Rigoureux et pragmatique, ce meneur d'hommes a permis aux Bleus d'accéder aux quarts de finale du Mondial 2014 puis à la finale de l'Euro 2016. Il rêve de faire encore mieux en Russie.

Son histoire en Coupe du monde

La France et le Mondial, c'est une histoire mouvementée. En 15 participations à des phases finales de Coupe du monde, les Bleus ont connu des succès étincelants mais aussi des échecs cinglants. Brillante demi-finaliste en 1982 et 1986, l'équipe de France a atteint le sommet avec le sacre à domicile de 1998. Elle a en revanche manqué les éditions 1990 et 1994 et vécu un scandaleux fiasco en 2010 en Afrique du Sud.

Olvier Giroud and Antoine Griezmann après France - Allemagne, Coupe du monde 2014Panoramic

Dirigés ensuite par Deschamps, les Beus se sont repris quatre ans plus tard au Brésil avec un premier tour réussi grâce à de larges succès sur le Honduras (3-0) et la Suisse (5-2) et un nul face à l'Equateur (0-0). Vainqueurs du Nigeria en huitièmes de finale (2-0), ils ont vu leur encourageant parcours prendre fin en quarts de finale avec une honnête élimination devant l'Allemagne, future championne du monde (1-0).

Pourquoi cette Coupe du monde sera la bonne

Grâce au travail de Didier Deschamps, la France monte en puissance ces dernières années et a retrouvé un réel allant. Le sélectionneur peut s'appuyer sur des joueurs expérimentés comme Griezmann mais aussi sur des jeunes à très fort potentiel qui évoluent dans les plus grands clubs européens comme Mbappé, Umtiti ou Dembélé. Finalistes malheureux du dernier Euro, les Bleus ont encore gagné en puissance offensive et feront partie des prétendants au titre mondial en Russie.

Kylian Mbappé et N'Golo Kanté lors de France - Pays-Bas, le 31 août 2017.Getty Images

Son programme dans le groupe C

16 juin : France - Australie

21 juin : France - Pérou

26 juin : Danemark - France