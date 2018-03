Coupe du monde 2018 : L'Allemagne "espère" que Manuel Neuer sera rétabli

Pour affronter l'Espagne vendredi à Düsseldorf et le Brésil mardi à Berlin, le sélectionneur de l'Allemagne Joachim Löw a appelé tous les cadres quasi-certains d'aller en Russie, à l'exception de Manuel Neuer, en phase de récupération après une fracture du pied subie en avril 2017 et rouverte en août après quatre matches seulement. Le gardien du Bayern Munich est venu mardi rendre une visite à la Mannschaft, dont il est officiellement le capitaine. La date de son retour sur les terrains n'est toujours pas connue.

"Je continue à être optimiste, et lui aussi", a assuré Oliver Bierhoff devant la presse. "Nous ne lui mettons pas la pression, c'est à lui et aux médecins de savoir quelle charge de travail il peut supporter". "Il prend le temps dont il a besoin", a renchéri son coéquipier au Bayern Munich Thomas Müller : "Il me fait une bonne impression (...) Il reste quelque mois, on verra. Comme je connais Manu, il ne faut pas l'éliminer déjà".

"C'est normal qu'on discute de son cas, mais je crois qu'il va y arriver", a ajouté Müller. Interrogé sur les chances de Neuer, qui aura 32 ans mardi prochain, de retrouver son niveau après un si long arrêt, Bierhoff s'est voulu rassurant : "Je crois qu'avec des entraînements intensifs, le meilleur gardien du monde doit pouvoir retrouver assez rapidement le rythme de la compétition", a-t-il dit. En son absence, Löw a fait tourner plusieurs gardiens, mais c'est le portier de Barcelone Marc-André ter Stegen qui semble s'être imposé depuis la Coupe des confédérations, gagnée par l'Allemagne, en juin-juillet derniers.