Coupe du monde 2018 - L'Allemagne veut conserver sa couronne

Le profil de l'Allemagne

Palmarès : Champion du monde en 1954, 1974, 1990 et 2014, champion d'Europe en 1972, 1980 et 1996, vainqueur de la Coupe des confédérations en 2017

Classement Fifa : 1er

Son parcours en qualification

Dix matches disputés dans le groupe C de la zone Europe pour dix victoires et un total de 43 buts marqués contre seulement 4 concédés, l'Allemagne n'a pas fait de détail. Les champions du monde en titre ont implacablement validé leur billet pour la Russie. Contrairement aux éliminatoires de l'Euro 2016, ils se sont montrés très concentrés dès le début et ont bouclé leur impeccable campagne avec 11 points d'avance sur l'Irlande du Nord, deuxième.

Mats Hummels sous le maillot de l'AllemagneGetty Images

Le onze type

Neuer (c) - Hector, Hummels, Boateng, Kimmich - Kroos, Özil, Khedira, Müller - Werner, Draxler.

La star

Toni Kroos apparait clairement comme l'un des plus grands joueurs de ces dernières années. Champion du monde en 2014, il a rejoint le Real Madrid dans la foulée et s'y est imposé comme une pièce maitresse de l'entrejeu. Le milieu relayeur vient de remporter une troisième Ligue des champions consécutive avec les Merengue, la quatrième de sa carrière après celle empochée avec le Bayern Munich en 2013. En club comme en sélection, ses performances à la fois remarquables et régulières font de Kroos un cadre indiscutable. A 28 ans, il disputera en Russie son troisième Mondial après ceux de 2010 et 2014.

Toni KroosGetty Images

Le jeune à suivre

Le prodige Timo Werner a mis toute l'Allemagne d'accord. A cause d'un penalty généreusement obtenu lors d'un match contre Schalke, l'avant-centre du RB Leipzig est vite devenu persona non grata dans presque tous les stades allemands et était même régulièrement sifflé lors de ses sorties avec l'équipe nationale. Cette époque est désormais révolue. Du haut de ses 22 ans, Werner a convaincu tous les observateurs et surtout son sélectionneur grâce à ses brillantes prestations et à son insolente efficacité. Il compte bien faire de même durant la Coupe du monde.

Timo WernerGetty Images

Le sélectionneur

Depuis 2006, Joachim Löw fait office de pilier au sein de la Mannschaft. Ancien adjoint de son prédecesseur Jürgen Klinsmann, il joue un véritbale rôle d'architecte et fait l'unanimité autour de lui grâce à son caractère ouvert mais ferme, ses idées de jeu novatrices et son management intelligent. Le technicien de 58 ans obtient surtout des résulats et, sous ses ordres, l'Allemagne est redevenue une abonnée des demi-finales des grandes compétitions. Avant même le coup d'envoi de la Coupe du Monde en Russie, l'irréprochable Löw a été prolongé jusqu'en 2022.

Joachim LöwGetty Images

Son histoire en Coupe du monde

L'Allemagne est la sélection la plus régulière en Coupe du monde depuis 2002. Elle a disputé les demi-finales des quatre dernières édition du Mondial et a décroché en 2014 un quatrième sacre tant attendu après ceux de 1954, 1974 et 1990. Au Brésil, elle avait notamment infligé un cinglant 7-1 à l'hôte de la compétition avant de dominer l'Argentine en finale (1-0, ap).

L'Allemagne célèbre sa victoire lors de la Coupe du monde 2014Panoramic

Pourquoi cette Coupe du monde sera la bonne

Tous les voyants sont au vert pour le champion du monde en titre qui dispose d'un effectif de grande classe. Les incontournables Toni Kroos, Manuel Neuer, Mesut Özil, Jerome Boateng ou Thomas Müller sont en pleine forme. Joachim Löw a même su intégrer quelques renforts comme le rapide Timo Werner et le revenant Mario Gomez pour pallier le manque d'attaquant aperçu lors de l'Euro 2016. L'Allemagne arrive en Russie pour garder son trophée et s'offrir un cinquième sacre afin de rejoindre le Brésil au palmarès de la Coupe du monde.

Mesut Özil, Toni Kroos et Julian Draxler lors du match amical Allemagne-FranceGetty Images

Son programme dans le groupe F

17 juin : Allemagne - Mexique (Moscou)

23 juin: Allemagne - Suède (Sotchi)

27 juin : Allemagne - Corée du Sud (Kazan)