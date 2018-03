Coupe du monde 2018 - Zlatan Ibrahimovic: "Si je le veux, j'y serai"

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic a assuré vendredi que son éventuelle participation à la prochaine Coupe du monde en Russie ne dépendait que de lui: "Si je le veux, j'y serai, quoi qu'ils en disent" en Suède, a-t-il déclaré vendredi. "Je me concentre sur le Galaxy, je veux me préparer pour mon club, être disponible et l'aider, aider mon coach, mes coéquipiers, la Coupe du monde, c'est une autre question", a-t-il expliqué en marge de sa présentation officielle comme joueur du Los Angeles Galaxy.

"Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas quelqu'un qui doit appeler quelqu'un, si je veux, j'y serai à la Coupe du monde quoi qu'ils en disent" en Suède, a poursuivi l'attaquant qui a mis un terme à sa carrière en sélection après l'Euro 2016.

Mi-mars, le sélectionneur de la Suède Janne Andersson avait réagi aux rumeurs sur un retour d'"Ibra" en équipe nationale en l'exhortant à l'appeler.

"Laissons les ronger leur frein, ils discutent entre eux pour savoir si je dois y être ou pas, parce qu'ils disent avoir une bonne équipe, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien gagné et moi je sais comment gagner", a-t-il insisté. "Ibra", 36 ans, est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise avec 62 buts en 116 sélections. Il a participé à deux phases finales de la Coupe du monde en 2002 et 2006, où la Suède a été éliminé à chaque fois en 8e de finale.