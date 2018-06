Coupe du monde : Le Pérou quitte le Mondial sur une victoire contre l'Australie (2-0)

Elle avait encore un infime espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'Australie, qui n'avait plus son destin entre ses mains, rencontrait le Pérou, pour son troisième et dernier match dans le groupe C, ce mardi après-midi. Au Stade olympique Ficht de Sotchi, les Incas, d'ores et déjà éliminés, ont joué le jeu jusqu'au bout et se sont finalement imposés, grâce à André Carrillo et Paolo Guerrero. Si l'Australie ne connaîtra donc pas son deuxième huitième de finale en cinq participations à un Mondial, le Pérou, de son côté, repart de Russie la tête haute.

Cette rencontre entre l'Australie et le Pérou, revêtait un certain enjeu. Celui de savoir si les Socceroos pouvaient encore poursuivre sa route. Les hommes de Bert van Marwijk devaient à tout prix s'imposer et espérer un faux pas du Danemark contre la France. Plus entreprenants en début de rencontre mais peu en réussite malgré une tentative de Jedinak (5e), les Australiens se sont finalement fait surprendre. Peu après le quart d'heure de jeu, André Carrillo a permis aux siens d'inscrire leur premier but dans cette Coupe du monde d'une belle volée du droit (1-0, 18e).

Cueva et Guerrero en larmes

Dans leurs deux premières rencontres, les Australiens avaient également été menés avant de réussir à revenir assez rapidement. Pourtant, malgré des tentatives de Leckie (21e), Rogic (27e), Jedinak (34e) et Sainsbury (40e), c'est bien le Pérou qui a réussi à doubler la mise, après s'être montré dangereux par Guerrero (25e) et Yotun (33e). Paolo Guerrero, justement, en véritable renard des surfaces, a su trouver la faille (50e, 2-0). Au pied du mur, l'Australie, plutôt maladroite devant le but (14 tirs, 2 cadrés), jetait ses dernières forces dans la bataille et s'en remettait, une nouvelle fois, à sa pépite Daniel Arzani.

Plus jeune joueur de ce Mondial, l'Australien s'est montré à son avantage sans pour autant réussir à marquer. Egalement entré en jeu, le vétéran Tim Cahill, pour certainement sa dernière Coupe du monde, s'est révélé impuissant. Finalement, c'est bien le Pérou qui s'est imposé. Les hommes de Ricardo Gareca en profitent pour chiper la troisième place du groupe C à l'Australie. Cueva et Guerrero se sont tombés dans les bras, en pleurs. Leur Coupe du monde était terminée depuis longtemps mais l'honneur est sauf.