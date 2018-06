Les Bleus vont-ils le faire ? Nos pronos avant France - Argentine

Qualification de la France aux tirs au but

Par Maxime Dupuis

Il fera chaud samedi sur Kazan. Très chaud. Et pour ne rien arranger, ça pourrait durer. Parce que je n’imagine guère Bleus et Albiceleste lâcher les chevaux et partir sabre au clair à l’abordage du camp adversaire. A des Français qui n’ont qu’une certitude, celle qu’il faudra bloquer Lionel Messi, les Argentins vont répondre avec leurs armes et leur besoin de solidité. Partant de ce principe, j’ai bien peur que le premier rendez-vous franco-argentin en Coupe du monde depuis quarante ans ressemble plus à une bataille qu’à un ballet.

L’exercice du pronostic est éminemment périlleux mais, pour aller au bout de ma prédiction et de la rudesse qui devrait accompagner les débats, je verrais bien tout ce petit monde rester sur le pré un peu plus qu’une heure et demie. Même encore plus. 1-1. Puis une petite séance de tirs au but pour couronner le tout… et une qualification des Bleus.

Qualification de l’Argentine 2-0

Par Cyril Morin

Une équipe qui a vu d’aussi près l’enfer ne peut que terminer au paradis. Si la phase de poules poussive de la France ne permet pas encore de déterminer le niveau réel des Bleus, celle de l’Argentine est plus clair : les limites de cette Albiceleste sont réelles. Mais, paradoxalement, c’est peut-être ce qui la rend encore plus imprévisible. Après avoir frôlé l'élimination et l’implosion lors du premier tour, l’Argentine se présente désormais dans la peau d’un survivant, d’un mort-vivant, même. A la vie à la mort, ce groupe s’est resserré et semble désormais débarrassé d’une pression qui semblait l’accabler. Désormais, c’est presque du bonus pour eux. C’est ce qui va les rendre dangereux.

L’autre argument évident s’appelle Lionel Messi. Son enchaînement sublime face au Nigeria laisse à penser qu’il monte en puissance. Pour ce choc, il pourrait être aligné dans l’axe, en faux neuf, sa position préférentielle. L’Histoire le regarde du coin de l’œil et Messi a clairement envie de répondre positivement à ses attentes. Face à des défenseurs qu’il connaît sur le bout des doigts, Messi peut faire des dégâts. Leader d’une troupe désinhibée, la Pulga se rêve en général de guerre. Pour cela, il faudra d’abord passer la bataille de France. Rien d’impossible pour lui.

Qualification de la France en prolongations 2-1

Par Vincent Guiraud

A partir des huitièmes de finale, tout est remis à zéro. Ce poncif, entendu maintes et maintes fois s’applique plus que jamais pour ces deux équipes. D’un côté, les Bleus du pragmatique Deschamps, solides mais plutôt ennuyant depuis le début du Mondial. De l’autre, les Argentins, passés tout près de la sortie de route et qui n’ont aucune certitude sur leur jeu. Pour le premier match à élimination directe du tournoi, les deux formations sont au même niveau sur la ligne de départ.

Dans un match où aucune des deux équipes ne partira la fleur au fusil à l’assaut de la cage adverse, mais surtout face au génie de Lionel Messi, les Bleus vont devoir s’accrocher. Plus solide collectivement, cette équipe de France à la tête de l’emploi. Elle est capable de renvoyer Messi a ses chères études et probablement à la retraite (internationale). Mais pour cela, les Bleus pourraient avoir besoin d’un peu plus de temps que prévu.

Qualification de la France 3-1

Par Christophe Gaudot

L'Argentine est trop faible défensivement pour résister à la France. Oui les Bleus ont été apathiques face au Danemark. Non, ils n'ont pas été enthousiasmants contre l'Australie et le Pérou. Mais face à l'Argentine, ils vont trouver la victime idéale. Pogba et Kanté vont régner dans l'entrejeu face au milieu de terrain de l'Albiceleste au sein duquel Javier Mascherano fait figure de maillon faible. Remportant la bataille du milieu, les Bleus devraient avoir de nombreuses cartouches pour assommer leur adversaire. Avec Mbappé, Griezmann et Giroud, et même avec un côté gauche "condamné" puisque défensif avec Matuidi, ça devrait suffire face à cette Argentine qui n'a pas rassuré en battant un Nigeria qui peut s'en vouloir lors du dernier match de poule.

Et Messi dans tout ça, me direz-vous ? La Pulga peut bien profiter des quelques espaces laissés par la défense tricolore. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Avec Dybala et Agüero sur le banc, le potentiel offensif de l'Argentine fait moins peur. Mais il est vrai qu'il vaudra mieux être à l'abri quand Jorge Sampaoli abattra ses jokers en deuxième période. Un 3-1 pour les Bleus les enverra en quart de finale pour un match autrement plus compliqué à jouer face au Portugal ou à l'Uruguay.