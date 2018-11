Coupe du monde : Pitana revient sur le penalty accordé aux Bleus en finale

Et si la VAR avait été utilisée à tort un certain 15 juillet dernier lors du match France - Croatie ? Nestor Pitana, l'arbitre de la finale de la Coupe du monde est revenu, auprès de La Nacion, sur le penalty accordé à l'équipe de France à la 34ème minute de jeu. Transformé par Antoine Griezmann, ce penalty permet aux Bleus de prendre l'avantage par deux buts à un.

"Ça a été une action rapide, poum, poum, rebond et Hernan (Maidana, son assistant) donne sortie de but. Je lui dis : 'Attends, attends.' Car je vois que Giroud et Griezmann réclament une main. Je le signale aux arbitres vidéo, qui me disent : 'Patientez, ne reprenez pas le jeu.' Puis ils me lancent : 'On te suggère de voir le ralenti.' J'y vais, je vérifie et je donne penalty pour la France", témoigne-t-il. Problème, il est clairement écrit dans le règlement de la VAR que les arbitres ne doivent pas être influencés par les réactions des joueurs.