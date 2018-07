Deschamps après France - Uruguay (2-0) : "Les objectifs, j’aime bien les atteindre"

Cette fois encore, la mèche n’a pas complètement résisté à l'événement et au coup de sifflet final. Un peu moins ébouriffé qu'après le décoiffant France – Argentine (4-3), Didier Deschamps n'en a pas moins apprécié son après-midi passée à Nijni Novgorod. Parce que son équipe lui a une nouvelle fois plu et, aussi, qu'elle a montré qu'elle en avait dans le ventre. S'il elle ne s'est jamais retrouvée dos au mur face à l'Uruguay (2-0), c'est parce qu'elle n'a jamais laissé la Céleste l'y pousser.

L'équipe de France avance. Au propre comme au figuré. Et ça, ce n'est pas pour déplaire à DD. "On a fait mieux, mais il y a encore quelques imperfections. Je pense que c’est mérité par rapport au match qu’on a fait. On a été supérieur à cette équipe en ayant beaucoup plus de maîtrise", s'est-il réjoui lors de la conférence de presse d'après-match. Et ce n'est peut-être que le début : "J’ai un groupe jeune qui s’est comporté en équipe. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il ne fallait rien donner à l’Uruguay. L’état d’esprit est là, il y a encore une bonne marge de progression".

" Je ressens de la fierté et du bonheur "

La progression passera par Saint-Petersbourg, mardi. Ce sera face au Brésil ou la Belgique. Mais une chose est d'ores et déjà acquise : DD a rempli sa mission. Celle qui lui avait été commandée par sa fédération. Et ça, évidemment, ce n'est pas pour déplaire au sélectionneur des Bleus qui a rappelé qu'il n'était pas du genre à tenir ses engagements. Même s'il n'en fait pas une affaire personnelle. "Les objectifs, j’aime bien les atteindre, a-t-il lancé. Je fais tout pour. Je ne regarde pas ça d’un point de vue personnel. Ma fierté est pour mon groupe et mon staff. Voir mon président heureux aussi, il a confiance en moi et me soutient. Je ne fais pas ça pour moi, je suis là pour eux. Après, je pense à ma famille et mes amis, c’est du bonheur à partager. Comme l’ensemble des supporters qui ont envie de vibrer. Je ressens de la fierté et du bonheur."

Deschamps félicite Griezmann, buteur contre l'Uruguay en quart de finale de Coupe du monde.Getty Images

Cette fierté et ce bonheur vont le transporter jusqu’à mardi où il dirigera l'équipe de France en demi-finale de Coupe du monde. Pas un aboutissement. Juste une étape avant la ligne d’arrivée… "On a le potentiel pour être en demi-finale, a-t-il lancé dans un sourire qui en disant long. On a eu un premier tour compliqué, mais sans être flamboyants mais réalistes et efficaces, on ne s’est pas cassé les dents. Depuis l’Argentine, on est monté en puissance. Ça aurait pu être un coup d’éclat, mais remettre ça aujourd’hui, c’est une très bonne chose". Didier Deschamps n'espère rien d’autre que d’être encore décoiffé mardi.