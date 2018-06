Equipe de France : Jouer face au Danemark est une chose, rejouer après en est une autre

Stade de Glebovets. U19 du Spartak Moscou. Même lieu. Même opposition. Autre punition. Du laborieux 3-2 au lendemain de France - Australie au 11-0 qui a suivi la qualification des Bleus face au Pérou, on n'a pas reconnu les "coiffeurs". Les jeunes Moscovites non plus. Demandez donc au petit aspirant qui s'est (involontairement) fait exploser le nez par Djibril Sidibé au cours d'une opposition que Steven Nzonzi avait qualifiée de rencontre "pour s'entretenir, pour le fitness" le matin même en conférence de presse. "Ce ne sont pas des matches pour gagner sa place", avait ajouté le joueur du FC Séville.

On peut croire Nzonzi. Et se dire, aussi, que l'odeur et la proximité du troisième match du groupe C face au Danemark a réveillé l'appétit des remplaçants tricolores. Parce que, pour certains, c'est la seule chance de fouler les pelouses russes. Pour d'autres, c'est peut-être une chance de faire bouger les lignes et changer de statut.

Vidéo - 11-0 : cette fois, les "coiffeurs" bleus ont découpé le Spartak U19 01:29

Une influence relative sur la hiérarchie

Corentin Tolisso a débuté le Mondial dans la peau d'un titulaire. Manque de pot, il s'est raté face à l'Australie. Et en a conscience. Maintenant, il espère que du temps de jeu face aux Danois changera la face assombrie de son Mondial. Et s'accroche aux branches qu'il peut attraper. C'est en tout cas l'impression qui se dégageait de son discours dimanche matin avant qu'il ne se retrouve avec les remplaçants lors de la mise en place de l'après-midi : "Rien n'est fini et j'ai encore envie de jouer. Je veux démontrer que l'Australie était un faux pas, que je suis toujours présent. Je ne sais pas si le coach va faire tourner mais tout le monde a envie de jouer. C'est la Coupe du monde."

Jouer face au Danemark est une chose. Rejouer après en est une autre. Parce que ces troisièmes matches de poule, quand il ne s'agit que d'aller décrocher une première place de groupe ou de jouer pour du beurre, n'ont en générale qu'une influence relative sur la hiérarchie. Ce qui est assez logique et même sain : le plus dur a été réalisé avant.

Vidéo - Lancer Fekir ou relancer Griezmann ? Deschamps a tranché 01:34

Sur le banc face à la Suisse à Lille en 2016, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi ou Dimitri Payet n'avaient pas perdu leur place à l'issue d'une soirée qui avait vu plus de maillots helvètes déchirés que de filets maltraités (0-0). C'est le tournant de l'Eire, une semaine plus tard à Lyon, qui avait bouleversé le visage des Bleus. Le passage au 4-2-3-1 et les suspensions de Kanté et de Rami avaient pesé autrement plus lourd. Constat équivalent en 2014, où l'Equateur n'avait rien changé. DD avait son onze. Et s'y est tenu par la suite.

Vidéo - "Mandanda titulaire face au Danemark, un symbole... mais pas seulement" 02:40

L’exception Karembeu

Didier Deschamps joueur a aussi connu ces situations et ces troisièmes matches sans enjeu. Il n'avait pas été aligné face au Danemark en 1998 (victoire 2-1). Et était entré en toute fin de match contre les Pays-Bas lors de l'Euro 2000 (défaite 3-2). Quid des copains "coiffeurs" qui avaient joué ? David Trezeguet, buteur à Amsterdam en 2000, était borduré par Thierry Henry, Nicolas Anelka et Christophe Dugarry. Son but n'avait rien changé à son Euro passé dans l'ombre, avant de retrouver la lumière au moment opportun.

A Lyon, deux ans plus tôt, on avait vu Frank Leboeuf sur le terrain face aux Danois. Il avait fallu que Laurent Blanc soit expulsé en demi-finale pour qu'il redevienne le centre de l'attention en finale du Mondial. En fait, un seul des "coiffeurs" alignés ce jour-là aura joué un rôle XXL lors de la deuxième moitié de la Coupe du monde : Christian Karembeu. Mais, lui aussi, a bénéficié de circonstances qui n'ont pas grand-chose à voir avec son match à Gerland.

Et pour cause : Aimé Jacquet - qui ne lui avait pas donné une seule seconde de jeu face à l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite - l'avait aligné arrière latéral droit face aux Danois pour permettre à Lilian Thuram de souffler. Le joueur du Real avait gagné sa place au gré d'un changement de. Bref, mardi comme avant, les "coiffeurs" tricolores devront autant compter sur les événements que sur eux-mêmes pour vivre une fin de Mondial palpitante.