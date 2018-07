Equipe de France : Le groupe vit bien ? Il est surtout sain

En attendant d'autres sommets, d'émotions ou de jeu, l'image restera à jamais gravée dans l'histoire des Bleus. Le ballon n'a pas encore terminé sa course que Benjamin Pavard file à l'horizontale vers le banc de touche. Direction les copains. Le central reconverti latéral, dans un état second après avoir inscrit son premier but en bleu, fonce genoux en avant, bras écartés et poings fermés. Et se noie dans un océan de bonheur et de chasubles pourpres. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé vivra le même frisson, deux fois. Après chacun de ses coups de poignards dans le cœur de l'Albiceleste, une demi-douzaine de ses coéquipiers quitteront leur échauffement, pour être sur le pré avec le héros du jour et fêter son but. Avec, pour point d'exclamation, un "chest bump" avec Ousmane Dembélé, titulaire au premier jour devenu joker éventuel.

Si la victoire a pour vertu d'anesthésier les rancœurs et les états d'âmes, aujourd'hui comme hier, elle a aussi une propriété qui lui est propre : sublimer les collectifs et créer un esprit de corps magnifié par l'épreuve que les Bleus sont en train de disputer : la Coupe du monde. L'aventure collective prend le pas sur les intérêts individuels. Enfin, la plupart du temps… parce qu'en d'autres heures, ce ne fut pas toujours le cas. On ne remuera pas le couteau dans la plaie, celle-ci est pleinement refermée.

L'art de la construction made in DD

Si ça n'a jamais fait gagner de Coupe du monde à personne (coucou la RFA), ça n'a jamais fait de mal non plus. Au quotidien, avant et après les matches, devant le micro comme à l'entrainement, ces 23 dégagent quelque chose d'assez droit. Il n'y a qu'à (re)écouter Corentin Tolisso après l'Australie pour s'en rendre compte. Il n'avait pas été bon. Et le savait. Il ne s'en est pas caché. "Je n'ai pas été surpris (d'être remplaçant face au Pérou). Il était logique que Blaise joue." En d’autres temps avec d’autres hommes, il n’était pas de bon ton de faire son auto-critique avec franchise devant les micros et les caméras du monde entier.

Avoir un groupe extrêmement jeune, 25 ans de moyenne d'âge, est un risque autant qu'un avantage. Didier Deschamps l'a pris. En toute connaissance de cause. Et avec l'expérience qui le caractérise. Si le sélectionneur peut être discuté sur certains points qualitatifs depuis qu'il a pris les rênes des Bleus, au lendemain de l'Euro 2012, il a toujours su construire ses groupes et trouver le savant dosage entre individualités et collectivité. Et qu'importe la carte d'identité. En Russie, les générations se sont fondues en un seul groupe. Il suffit de regarder leur vie numérique sur Instagram et autres réseaux sociaux ou d'assister aux entraînements du côté de Glebovets pour s’en persuader.

Antoine Griezmann, qui n'est pas loin de faire figure de vieux, confirme : "On vit bien ensemble, on rigole énormément et on parle de tout, explique-t-il. Souvent, on se rejoint dans une chambre pour jouer à Football Manager, parler, regarder la télé." Quand ce n’est pas ça, c’est jeux de cartes ou Perudo. Par groupes. Pas par clans.

Si l'équipe de France n'est pas venue en Russie pour remporter le Mondial sur Football Manager ou être championne du monde d’e-sport, certains de ses joueurs passeront plus de temps sur les terrains virtuels que sur le pré, le vrai. Mais tous font contre mauvaise fortune, bon cœur. Florian Thauvin en est l'exemple le plus accompli, avec son coéquipier de l'OM, Adil Rami. Il n'avait guère de chance de jouer. Et puis DD l'a lancé dans le bain, à cinq minutes de la fin de France - Argentine. Ce geste l'a touché, énormément. Et, surtout, il a servi tout le groupe. En agissant ainsi, Deschamps dit à ses gars : tenez-vous tous prêts, personne n'est sur le bord de la route.

"On est un groupe, le point personnel n'est pas important, a confié FloTov au lendemain de sa première en Coupe du monde. Je suis ici pour représenter la France et notre pays. Si ça m'aide, tant mieux. Mais le plus important, c'est le collectif." Ce qu'Adil Rami a aussi compris. Le défenseur de l'OM, qui est le dernier joueur de champ sans temps de jeu, vit sa Coupe du monde pleinement. Et sans arrière-pensée. "Il sait comment gérer cette situation, a rappelé Thauvin. Il a le moral et sait qu'il peut tout donner si on fait appel à lui. Le coach a montré qu'il pouvait faire appel à tout le monde." Les chasubles pourpres savent qu'elles peuvent, aussi, se rêver un destin à la Pavard. Le droit d'y croire, ça compte.