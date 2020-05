Dans un live diffusé sur les réseaux sociaux, Romelu Lukaku est revenu sur la Coupe du monde 2018 et l'élimination subie par la Belgique face à la France en demi-finale (1-0). L'attaquant a révélé que cette défaite l'avait, après coup, "plongé dans une sombre période", qui ne s'est achevée qu'au moment de son transfert à l'Inter Milan l'été dernier.

Il y a des défaites qui sont plus marquantes que d'autres. Pour Romelu Lukaku, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 perdue face à l'équipe de France (1-0) qui a été particulièrement difficile à digérer. Lors d'un live réalisé pendant qu'il jouait à Call Of Duty et diffusé sur les réseaux sociaux, l'attaquant belge est revenu sur le traumatisme qu'a provoqué cette élimination face aux Bleus.

Quand j'ai passé en revue toutes les vidéos de la Coupe du Monde, cela m'a plongé dans une période sombre

"Quand nous avons perdu en demi-finale contre la France, je ne m'en étais pas encore rendu compte. J'étais encore dans l'adrénaline, dans ma tête. Je me disais qu'un petit pays comme la Belgique avait atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde, c'était incroyable" a d'abord raconté l'attaquant. Avant de se confier sur la période difficile qui s'en est suivie : "La douleur est venue seulement un mois plus tard. Quand j'ai passé en revue toutes les vidéos de la Coupe du Monde, cela m'a plongé dans une période sombre. Ce fut une année très difficile pour moi, parce que nous étions si proches. Le coup est venu après."

Aujourd'hui, Romelu Lukaku va beaucoup mieux. Le buteur a affirmé que son transfert à l'Inter Milan l'été dernier lui avait fait beaucoup de bien : "Quand j'ai déménagé à l'Inter, j'avais toute cette énergie en moi qui avait grandi entre-temps. Et j'étais un homme en mission."

