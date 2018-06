France / Australie - Dans le grand bain et sans bouée

Le contexte :

Quatre ans après une aventure réussie mais inachevée au Brésil, les Bleus démarrent samedi leur Coupe du monde en Russie face à l'Australie. L'appétit a grandi. Entre temps, l'Euro a affirmé les ambitions mais n'a pas rassasié la bande à Deschamps, battue en finale par le Portugal en prolongation (0-1). Cet été, portée par un talent offensif que seul le Brésil peut lui envier, par un Antoine Griezmann en pleine bourre et par des jeunes loups aux dents longues, la France vise le dernier carré où le Brésil pourrait l'attendre si chacun ne faiblit pas sur la route. Mais pour rêver à une demi-finale de rêve à Saint-Pétersbourg, il faut déjà finir premier de son groupe.

Ce n'est a priori pas la tâche la plus insurmontable qui attend Deschamps et ses hommes en Russie. La poule dessine une entrée dans la compétition tout en douceur. Le Pérou et le Danemark sont des adversaires à leur portée. Et l'aventure démarre par le concurrent le plus faible, ou supposé comme tel, l'Australie. Les Socceroos partagent avec les Wallabies, leurs compatriotes du ballon ovale, la couleur du maillot. Pour le reste, rien à voir. Les Australiens n'ont jamais fait trembler quiconque en Coupe du monde.

Qualifiée sans discontinuer depuis 2006, l'Australie n'a franchi qu'à une reprise la phase de groupes, lors du Mondial allemand, avant de se faire sortir en huitième de finale par l'Italie (1-0). Cette année, seulement troisièmes de leur poule d'éliminatoires, derrière le Japon et l'Arabie Saoudite, les Australiens ont disputé en octobre un barrage aller-retour contre la Syrie remporté in extremis (1-1, 2-1) puis face au Honduras (0-0, 3-1). De grosses difficultés face à des sans-grades qui n'ont pas franchement gonflé leurs ambitions.

Pour ce premier match, Didier Deschamps a préparé une petite révolution et décidé de jouer la carte de la jeunesse et de la vitesse. Exit Blaise Matuidi et Olivier Giroud, rares vestiges de la dernière Coupe du monde (six joueurs dans cette liste des 23 étaient présents au Brésil, ndlr). Corentin Tolisso et Ousmane Dembélé les remplaceront dans le onze de départ. Dans les couloirs, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, très loin de la sélection il y a douze mois, débuteront en lieu et place de Benjamin Mendy et Djibril Sidibé aux états de forme incertains. Le pari est culotté, il ressemble à cette équipe de France. Capable de tout. Et même d'aller au bout.

Vidéo - "Deschamps ne regarde pas les cartes d'identité, il met les meilleurs sur le terrain" 02:05

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

19 ans, première en Coupe du monde et déjà des attentes énormes sur les épaules. Mbappé aborde sa première grande compétition internationale dans des conditions optimales : une expérience suffisante avec les Bleus, une saison convaincante avec Paris et un statut incontournable dans le onze de Didier Deschamps. Jusqu'ici, tout ce qu'il a touché ou presque s'est transformé en or. La Coupe du monde lui résistera-t-elle pour leur premier rendez-vous ? Ou succombera-t-elle comme toutes les autres compétitions ? Début de réponse samedi matin.

Kylian Mbappé avec le maillot de l'équipe de FranceGetty Images

Ils ont dit

Bert van Marwijk (sélectionneur de l'Australie)

" Nous affrontons l’un des meilleurs pays du monde. Ils ne sont pas toujours réguliers, mais c’est une équipe qui peut devenir championne du monde. "

Didier Deschamps (sélectionneur de la France)

" Il faut commencer avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme, mais aussi avec l'humilité indispensable. "

Les trois stats à avoir en tête

0 - La France n'a jamais remporté deux matches d'ouverture de suite en Coupe du monde. Et comme elle s'est imposée face au Honduras (3-0) lors de l'édition 2014 jouée au Brésil, il faudra se méfier de l'Australie.

1 - En quatre confrontations, la France ne s'est inclinée qu'à une seume reprise en Coupe des Confédérations en 2001 (0-1), avec une équipe largement remaniée. Les Bleus restent en revanche sur un véritable carton face aux Socceroos (6-0) lors du dernier duel disputé le 11 octobre 2013.

2 - L'Australie n'a remporté que deux de ses 13 matches joués en Coupe du monde. En 2014, elle s'était inclinée lors de ses trois rencontres disputées au premier tour (face au Chili, aux Pays-Bas et l'Espagne).

Vidéo - Daniel Arzani, le Kylian Mbappé australien ? 01:36

Notre avis

La France a trop de talent pour démarrer par un faux-pas face à un adversaire abordable. C'est un gouffre qui sépare, a priori, les deux formations. L'Australie jouera avec ses armes. Limitées forcément. La vitesse et la justesse technique de leur trio d'attaque doivent permettre aux Bleus de s'en sortir sans laisser de plumes.