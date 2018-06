France - Australie - Le droit d'y croire

On les a quittés les larmes aux yeux. Deux fois. D'abord par un après-midi ensoleillé, au Maracana. Un après-midi de frustration où cette fichue tête de Mats Hummels a fini par fracasser leur élan : difficile de lutter contre l'inéluctable. Puis un soir de fête au Stade de France. Rongés par la tristesse d'un Euro qui ne pouvait pas leur échapper. Eder et le poteau droit de Rui Patricio en ont décidé autrement : difficile de ne pas pester contre le sort. L'histoire de Didier Deschamps et de ses hommes reprend à Kazan ce 16 juin 2018. Dans leurs bagages, des certitudes, quelques points d'interrogations et de l'espoir. Beaucoup d'espoir. Comme toujours mais peut-être un peu plus que d'habitude.

Hugo Lloris, Antoine Griezmann lors de la défaite de la France face à l'Allemagne en 2014AFP

Davantage qu'en 2010 et 2014, c'est certain. Et même davantage qu'en 2006 où les retours de Makelele, Thuram et Zidane n'avaient pas complètement effacé les années de trou noir. Jamais depuis 2002, la France n'a abordé une Coupe du monde avec de si grosses ambitions. Elle a d'abord retrouvé du crédit sur la scène mondiale au Brésil en atteignant les quarts. L'Euro 2016 a affirmé son retour en force et l’a fait entrer parmi les nations sur lesquelles il faudra compter à Moscou.

Vidéo - Nos favoris en 60 secondes : La France, un effectif de rêve 01:11

Génération Griezmann

Face aux étoiles brésiliennes, à l'expérience allemande ou à la cohérence collective de l'Espagne, il serait bien imprudent de faire des Bleus les favoris de cette 21e Coupe du monde. Mais ils auraient tort de ne pas y croire. Tort de ne pas croire en leur force, tort de ne pas croire en leur immense potentiel, tort de ne pas croire en leur destin. A l'heure de démarrer les débats, ils sont sans doute le plus sérieux outsider au trio de costauds. Deux ans après l'Euro, l'équipe a été bouleversée. Le vivier est si immense que Didier Deschamps n'a cessé d'incorporer de nouveaux talents. Ils ne sont plus que dix parmi les 23 à avoir déjà disputé un tournoi international sous le maillot de l'équipe de France. Un renouvellement massif qui n'empêche pas les Bleus de croire en leur bonne étoile.

France ItalieGetty Images

La France possède aujourd'hui, avec le Brésil, les plus grands talents offensifs de la planète. Son ADN est clair : ces Bleus penchent vers l'avant. Toute la difficulté de leur tâche se résume en une équation : prouver au monde que le Brésil n'est pas la seule équipe de l'histoire à pouvoir aller au bout grâce à ses qualités offensives. Vingt ans après 1998, il faudra s'inspirer de l'héritage mais prendre un tout autre chemin. Les Bleus de 2018 n'ont pas le choix, leur salut passera par l'attaque.

Pogba-Varane, le tournant

Voilà qui tombe plutôt bien puisque leur armada offensive possède une référence mondiale. En 2016, Pogba et Griezmann se disputaient encore le leadership de cette équipe. Désormais les choses sont claires, c'est bien la génération Griezmann qui tentera de ramener le trophée en France. Le meilleur buteur de l'Euro ne cesse de prendre de l'épaisseur et Didier Deschamps est armé de l'un des cinq meilleurs joueurs du monde. Chaque fois que la France a franchi les quarts de finale d'une Coupe du monde, elle a été portée par une immense individualité (Kopa, Platini, Zidane). Les planètes sont alignées.

A ses côtés, un sergent de 19 ans pointe déjà parmi la crème de la crème. L'émergence de Kylian Mbappé rend ce collectif bien plus menaçant. Un grand parcours nécessitera l'émergence de Raphaël Varane et Paul Pogba comme leaders incontestables et incontestés. Cette équipe se cherche encore des références. Cinq ans après leur début en sélection, tous deux ont dépassé les 40 sélections et doivent guider le collectif sous peine de rester des promesses non tenues en Bleu. Telle est le sens de leur histoire personnelle. A 25 ans, ils sont à un tournant.

France's Paul Pogba and Raphael Varane congratulate each other after defeating Georgia in their 2014 World Cup qualifying match at the Stade de Franc (Reuters)Eurosport

La quête du frisson et du souvenir

Avec un début de tournoi en pente douce, comme toujours depuis quatre ans, les Bleus savent qu'ils seront attendus dans le tableau final. Au-delà du résultat brut, il leur faudra générer tout ce qu'il a manqué en 2014 : du frisson et un match référence. Au Brésil, tout s'était passé comme prévu. Sans accroc mais sans fièvre. Ce groupe a un match fondateur (France-Ukraine 2013) et un match référence (France-Allemagne 2016). Mais c'est la Coupe du monde qui marque l'histoire, cette génération doit laisser un souvenir pour toujours. Il est temps de trouver un petit frère au France – RFA de Séville et aux France – Brésil de 1998 et 2006.

En 2014, leur horizon désignait l'Allemagne en quart de finale à Rio. Cette année, la ligne de mire doit prolonger leur séjour : le Brésil en demi-finale à Saint-Pétersbourg. Telle est leur réalité avant que tout démarre, que tout s'enflamme ou que tout retombe. L'espoir précède toujours les coups d'envoi. Aux Bleus de l'entretenir jusqu'au 15 juillet pour sécher leurs larmes.