France - Australie : Mbappé, un mois pour rejoindre les étoiles

Sa détermination. Voilà ce qui frappe quand on croise Kylian Mbappé. Dans son regard, dans son propos, dans sa gestuelle : ce gamin de 19 ans est habité par une volonté farouche. Son plan de carrière est jalonné d'échéances depuis son plus jeune âge : devenir professionnel, jouer la Ligue des champions, découvrir l'équipe de France et, au-dessus de tout, gagner la Coupe du monde. Ne lui parlez pas de Ballon d'Or, de record de buts. Enfant à Bondy, il rêvait de soulever le trophée le plus convoité de la planète. Il n'a pas 20 ans et a déjà l'occasion d'accomplir le rêve d'une vie. Il commence ce samedi à Kazan.

Kylian Mbappé (France) buteur face aux Etats-UnisGetty Images

Jusqu'ici, tout n'a été qu'une formalité. Du centre de formation de Monaco à la Ligue des champions. Ses cinq premiers matches en C1 ? Six buts. Premier saison complète en L1 ? 15 buts, 11 passes décisives et le titre. Mbappé avance avec l'assurance de celui qui sait ce qu'il veut. En un claquement de doigt, son statut a changé. Il n'est déjà plus le petit jeune auquel on peut encore pardonner, il laisse cela aux Dembélé, Pavard et Hernandez. En équipe de France, il est déjà celui sur lequel repose les responsabilités. Un danger ? Pas pour Kylian Mbappé. C'est ce qu'il vise depuis toujours. Depuis ses débuts en Bleu, il n'a goûté qu'une fois au banc de touche et il est le seul, avec Samuel Umtiti, à avoir démarré toutes les rencontres depuis le mois de novembre.

Henry, Ribéry, Griezmann et… Mbappé

"En équipe de France, mon bilan est positif", a-t-il confié à trois jours du début des hostilités. "J'ai beaucoup appris, j’ai pris de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, c'est le bon moment, j'espère que ça va marcher pour moi." Quinze sélections, quatre buts, cinq passes décisives : Mbappé est juste à point pour se lancer dans le Mondial. Il est plus expérimenté qu'un Griezmann qui n'avait que quatre sélections au compteur avant de décoller pour le Brésil en 2014 (et 23 ans), qu'un Ribéry en 2006 (23 ans, 3 sélections) ou qu'un Thierry Henry en 1998 (20 ans, 3 sélections). Ils rêvent d'un même destin mais pointe déjà en avance.

Antoine Griezmann avec la France lors de la Coupe du monde 2014Panoramic

Comme eux (Zidane pour Henry et Ribéry, Benzema pour Griezmann), il bénéficie de l'ombre protectrice d'un cador. Voilà qui avait plutôt bien réussi à ses prédécesseurs. Aujourd'hui, Griezmann endosse de costume de leader charismatique, Mbappé celui de sergent ambitieux. Une situation qu'il a plutôt bien géré en club cette saison avec Neymar. "Antoine, c'est le patron depuis l'Euro", prévient-il. "Finir meilleur buteur, ça montre qu'on supporte la pression. Il a montré le grand joueur qu'il était et qu'il est. Il a une importance capitale pour nous." Leur entente et leur complicité technique restent le meilleur atout de l'équipe de France dans cette aventure russe.

Ego de côté

Mbappé a beaucoup de certitudes mais connaît sa place. Il ne partira pas dans une guerre d'egos avec Griezmann : "On les met de côté", explique-t-il. Son but ? Gagner la Coupe du monde. Le reste ? De la littérature. Il a plusieurs fois répété qu'il préférait gagner la Coupe du monde quitte à ne pas marquer plutôt que de terminer meilleur buteur et voir l'aventure s'achever trop tôt. Qu'il se rassure : on peut marquer pour sa première Coupe du monde et soulever le trophée, ce n'est pas incompatible. Qu'il demande à Thierry Henry.

Vidéo - Mbappé: "Champion du monde sans marquer? Je signe" 00:04

L'un aura bien du mal à se réaliser sans l'autre. Sans un grand Mbappé, les Bleus auront bien du mal à aller au bout. En l'absence de Neymar en quart de finale retour de la Ligue des champions, il a manqué au PSG un immense Mbappé pour signer l'exploit. S'il avait la bonne idée de franchir encore une marche et devenir un autre incontournable leader de cette génération, Griezmann partagera volontiers l'affiche et la France ne sera sans doute plus trop loin de sa deuxième étoile. Le voilà face au défi le plus immense de son embryon de carrière. Faisons lui confiance.