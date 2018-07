France-Uruguay - Pavard-Hernandez, comment leur destin a basculé

Ils doivent finir par avoir les avant-bras couverts de bleus à force de se pincer pour y croire. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont les titulaires aux postes d'arrières latéraux de l'équipe de France et on a encore du mal à y croire. Songez que l'an passé à la même époque, le premier achevait sa saison en deuxième division allemande quand le second s'accrochait à quelques bouts de matches sous le maillot de l'Atlético Madrid et rêvait davantage de la Roja que des Bleus.

Douze mois plus tard, ils ont fait basculer la Coupe du monde de l'équipe de France. Hernandez au centre, Pavard à la reprise pour le deuxième but de l'équipe de France face à l'Argentine, le tournant du match pour la plupart des acteurs présents sur la pelouse. Comment en sont-ils arrivés là, eux qui semblaient à des années-lumière de l'équipe de France encore à l'automne dernier ? Comment les deux inconnus sont-ils devenus le symbole de ces nouveaux Bleus ? La réponse tient d'abord à la pauvreté du réservoir français à leur poste.

Vidéo - "Pavard a peut-être inscrit le plus beau but des Bleus en Coupe du monde" 04:14

Le coup magistral du camp Pavard

Les latéraux de très haut niveau ne courent pas les rues. Bacary Sagna et Patrice Evra, longtemps indéboulonnables, ont fini par se faire rattraper par leur âge et leurs successeurs n'ont pas brillé par leur constance. Lucas Digne joue trop rarement à Barcelone, Laywin Kurzawa est sur courant alternatif à Paris, Mathieu Debuchy a trop tardé à retrouver du temps de jeu, Sébastien Corchia s'est perdu à Séville et Christophe Jallet s'est perdu tout court.

Voilà des mois que les ailes de la défense sont considérées comme le poste faible d'une équipe qui dispose de plusieurs solutions de niveau international à chaque poste. Et si Pavard et Hernandez n'avaient pas été des hommes de couloirs, ils seraient sans doute déjà en vacances. C'est là où Benjamin Pavard, celui qui "vient de nulle part" comme l'a rappelé Antoine Griezmann cette semaine, et son entourage ont joué un coup magistral.

Vidéo - "Pavard, c'est Roberto Carlos et Thuram réunis" 01:10

La bascule ? France-Italie

Juillet 2017, son clan élabore une stratégie réglée comme du papier à musique pour, dans un premier temps, figurer dans la liste élargie : "On s'est dit que ce serait bien de se fixer à droite chez les Bleus", nous a expliqué son agent Jospeh Mohan. "Il n'y avait que Sidibé et Jallet devant Benjamin. Sylvain Ripoll, le coach des Espoirs, le place sur le côté à notre demande et ça a joué en notre faveur." Guy Stéphan confirme : "On le suit depuis les Espoirs. Il jouait à droite chez les Bleuets alors qu'il évoluait le plus souvent possible en défense centrale à Stuttgart. Il est très intéressant parce qu'il a bcp d'aptitudes sur le plan défensif et même offensif."

Premier tournant : novembre 2017, face à l’absence de Sidibé, aux difficultés de Debuchy en club, Deschamps appelle Pavard et fait une nouvelle marcher la connexion équipe A-Espoirs. Il ne sortira plus du groupe. "C'est un bon soldat", se félicite aujourd'hui son capitaine Hugo Lloris. Lucas Hernandez, lui, attendra le mois de mars pour découvrir les Bleus. Le 15 pour être tout à fait précis, le soir même Felipe Luis se blessait en Ligue Europa et lui laissait l'aile gauche de la défense de l'Atlético jusqu'à la fin de saison. Une aubaine pour Deschamps.

Vidéo - "Fekir titulaire ? Sûrement pas, ce n'est plus l'heure de faire des surprises" 01:47

Un destin à la Thuram-Lizarazu ?

"Il est un des joueurs qui comprend le mieux qu’il doit harceler l’adversaire pendant le temps de passe", a noté son adjoint cette semaine. Les deux hommes débarquent dans les 23 avec l'étiquette de remplaçants. Mais les pépins physiques de Sidibé et surtout Mendy vont fragiliser les positions de ceux qu'on attendait titulaires. La bascule ? "Ce n’est pas le bon endroit pour en parler", a sobrement commenté Guy Stephan cette semaine. "Cela a basculé, et rien ne dit que ça ne changera pas, mais ils ont su saisir leur chance." Nous la situerons lors de France-Italie (3-1) à Nice.

Très rigoureux défensivement, les deux hommes brillent : Pavard à l'avant-dernière passe et Hernandez en provoquant un penalty. La hiérarchie s'est inversée. Pour de bon. "Dans la liste des 23, il y a peut-être des joueurs pas très connus mais qui ont du caractère, c'est un élément important pour former cette liste", a noté Stephan. Ces deux-là en sont les meilleurs exemples, le poste faible des Bleus n’en est plus un. La grinta pour le Colchonero, l'ambition et la sérénité pour le défenseur de Stuttgart : les voilà qui ont imposé leur style à la surprise générale. Un peu comme Lilian Thuram et Bixente Lizarazu à l'Euro 1996. On leur souhaite le même destin.