Hernandez : "Quand Giroud n'est pas là, on le sent"

Devant les micros et sur le terrain, Lucas Hernandez est le même. Direct et sans filtre. Le défenseur des Bleus dit ce qu'il pense. Les pincettes, ce n'est pas pour lui et ce vent de fraîcheur détonne avec les discours attendus de la plupart de ses équipiers.

Le 4-3-3 ? Pas le système qu'il préfère. "Au niveau des latéraux, le 4-4-2 est plus sécurisant", a-t-il avoué. "On a plus d'appuis et plus de monde qui défend notamment les milieux." Est-ce qu'il en rajoute lorsqu'il obtient une faute ? "Oui, il y a des moments où j'ai un peu exagéré. Ca fait partie du spectacle et du jeu. De temps en temps, j'en rajoute. Quand on gagne, ça permet de gagner du temps." On ne peut pas faire plus franc.

" Olivier n'était pas à 100% "

Au moment d'évoquer le 4-4-2 et Olivier Giroud, Lucas Hernandez emploie la même franchise. Quitte à possiblement éventer un secret gardé par Didier Deschamps et lever le voile sur la non-titularisation de l'ancien Gunner face à l'Australie : "Olivier n'était pas à 100%", a révélé le latéral gauche de l'Atlético. Une déclaration qui donne une autre interprétation au choix de Deschamps à Kazan. Giroud ne s'est pas arrêté devant les micros samedi, impossible d'en savoir plus mais les points de suture sur son front n'avaient toujours pas été enlevés.