Hernandez : "Vous verrez onze chiens sur le terrain pour battre la Belgique"

Elevé en Espagne, Lucas Hernandez ne maîtrise pas encore toutes les subtilités du français. En revanche, il est le Bleu qui sait le mieux faire passer ses messages. Comme sur le terrain, le colosse du couloir gauche ne prend pas de pincettes. Avant le discours ambitieux mais policé d'un Raphaël Varane toujours très pondéré dans ses propos ("champion du monde, on va tout faire pour"), Lucas Hernandez est allé droit au but. En substance, la France est en demi-finale de la Coupe du monde, c'est bien mais ça ne suffit pas.

Vidéo - "La maturité que dégage une équipe aussi jeune est remarquable" 02:40

Dans sa bouche, cela donne : "On est tous des grands joueurs, on est tous ambitieux. Le seul truc qu'on veut, c'est la gagner. Notre objectif à tous, individuellement, c'est ça. On est plus près que jamais." Voilà qui a le mérite d'être clair. Et rien ne fera dévier le Madrilène et ses coéquipiers de leur ligne de conduite. La Belgique a renversé le dernier favori encore en course, le Brésil, et devance la France au classement FIFA, et alors ? "Sincèrement, on est pas du tout outsider. C'est du 50-50. On sait que c'est une grande sélection. Mais nous, on est une très grande sélection avec beaucoup de joueurs très talentueux."

"Messi n'a pas touché un ballon"

Eden Hazard signe un grand tournoi ? "On a déjà éliminé le meilleur joueur du monde en 8e de finale, il n'a pas touché un ballon." Rires dans la salle, il poursuit : "Ben, c'est vrai non ?" Lucas Hernandez ne s'embarrasse pas de détail et peu importe si Lionel Messi, car c'est bien de lui dont il s'agit, a signé deux passes décisives face à la France. La révélation des Bleus à ce Mondial, avec Benjamin Pavard, est le symbole d'une génération qui ne se pose plus de question.

Vidéo - "Ce que fait Mbappé est rarissime dans l’histoire du foot français" 01:22

Au Brésil, ils voulaient atteindre les quarts et gare à celui qui voyait plus loin. Dans le sillage des Pogba ou Mbappé, cette équipe de France 2018 pose ses ambitions et les assumera jusqu'au bout. "Vous verrez onze chiens sur le terrain pour battre la Belgique", a continué un Hernandez décidément habité. "On sait que ce ne sera pas facile mais pour eux non plus." Pas question de se cacher. Ce ne fut jamais le cas jusqu’ici et ça l'est encore moins en demi-finale de la Coupe du monde.